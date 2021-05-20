Бритни Спирс надела вышиванку необычного фасона (видео)

Американская поп-икона призналась, что решила примерять наряд и показать, как изменилась ее фигура после праздников

Бритни Спирс в вышиванке Фото: instagram.com/britneyspears

Известная американская певица Бритни Спирс, которая недавно прокомментировала документалку о себе, надела вышиванку с необычным фасоном – объемными рукавами и мелкими цветочными узорами.

Звезда опубликовала короткое видео на своей странице в Instagram.

Американская поп-икона призналась, что решила примерять наряд и показать, как изменилась ее фигура после праздников.

"Помните, как мы все отмечали Пасху в прошлом месяце? Я позволила съесть себе немного шоколада… А теперь я решила надеть этот маленький белый наряд", – рассказала певица.

Видео: instagram.com/britneyspears

Также можно заметить, что на животе у звезды появились татуировки, на которых изображены символы и рисунки.

Недавно стало известно, что Бритни Спирс впервые даст показания в суде по делу об опекунстве.

Бритни Спирс – поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен из США. Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал ее всемирно известной. Обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись".

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