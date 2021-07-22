Как объятья и поцелуи влияют на гормоны счастья в нашем организме

Привычки проявлять эмоции, обнимать, целовать, хвалить друг друга помогают мозгу вырабатывать гормоны счастья. Это делает нас более здоровыми и счастливыми

Объятья, поцелуи и похвалы заставляют мозг вырабатывать больше гормонов счастья / Фото: Сегодня

Если нарушен гормональный фон, то ощущения баланса и счастья не добиться. Но гормональный профиль можно изменить с помощью формирования полезных привычек и образа жизни. Как помочь мозгу вырабатывать гормоны счастья, стать более счастливым, уравновешенным и какие ежедневные привычки помогут этого добиться – рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.

Анна Шаргородская / Фото: пресс-служба

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А как связаны гормоны, настроение и счастье?

Не удивляйтесь, но гормоны отвечают за то, насколько мы удовлетворены своей жизнью, какое у нас настроение и насколько мы уверены в себе. Каждый, наверное, слышал о "гормонах счастья" или "гормонах успеха" – дофамине, окситоцине, серотонине и эндорфине. Помимо хорошего настроения, эти гормоны помогают лучше концентрироваться, дают оптимизм, заряжают организм энергией.

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Под действием гормонов мы хотим общаться с людьми, добиваться намеченной цели, становимся более уверенными в себе. То есть, гормоны, которые вырабатывает наш мозг, формируют наш личностный психотип.

Но можно научить мозг сильнее продуцировать эти гормоны за счет довольно несложных действий, изменения образа жизни и привычек.

Какие же привычки научат мозг вырабатывать больше гормонов счастья?

Так, повысить уровень эндорфинов помогают короткие, приносящие удовольствие действия – это тренировка, еда, секс. А если вы хотите сделать более радостными своих сотрудников, улучшить моральный дух команды, укрепить корпоративные традиции, то чаще проводите совместные вечеринки, пикники и другие активности по объединению коллектива.

Более радостными и дружными в коллективе помогают стать совместные активности или вечеринки / Фото: freepik.com

Заставить мозг вырабатывать больше дофамина помогут результаты от ваших достижений. Дофамин важен, этот гормон – часть системы вознаграждения мозга. При дефиците дофамина ухудшается память, обучение, хуже запоминается информация. А также недостаток дофамина заставляет человека чувствовать тревогу, падает мотивация, человек скучает, настроение портится.

Поэтому чтобы мозг "не зажимал" дофамин, нужно создавать ситуации, которые помогают предвкушать и получать удовольствие от достижения цели.

Когда вы приложите силы к чему-либо и добьетесь результата, ощущение дофаминового счастья станет стимулом периодически повторять такие достижения. Регулировать же поведение и социальные контакты помогает окситоцин. Этот гормон вырабатывается в гипоталамусе при объятьях, поцелуях, социальных контактах. Поэтому людям, которые стесняются обниматься, целоваться или вообще проявлять свои эмоции стоит постараться изменить свои привычки.

Гормон окситоцин еще называют "молекулой любви", ведь именно он октивирует пролактин, без которого невозможно вскормить грудью малыша. Поэтому обнимайтесь чаще, ваши родные и друзья это оценят. И, наконец, расслабиться, чувствовать себя благополучно, повысить самооценку помогает серотонин.

Похвалы, комплименты, признание, любое повышение вашего статуса помогут повысить серотонин / Фото: freepik.com

Стимулируют выработку этого гормона похвалы, комплименты, признание, любое повышение вашего статуса. Недостаток серотонина приводит к бессоннице, смене настроения, неконтролируемому аппетиту, также этот гормон влияет на сексуальность.

Чаще хвалите друг друга, не скупитесь, чтобы поддержать и воодушевить людей, которые рядом с вами – и они будут мотивированны ответить взаимными похвалами и приятными словами.

Также научиться управлять гормонами помогут простые советы по питанию и образу жизни, которые стоит превратить в свои полезные привычки.

Как управлять гормонами с помощью образа жизни?

Самый ключевой момент – научиться управлять стрессом, как можно скорее преодолевать стрессовые ситуации. А начать можно с более простых вещей:

Питание: ограничьте сахар и алкоголь, эти продукты нарушают баланс тестостерона и эстрогена у женщин, а еще повышают уровень гормона стресса – кортизола и утомляемость.

Активность: 30 минут гимнастики или другой физической активности в день снизят влияние стресса и уровень кортизола.

Расслабление: не отказывайтесь от ситуаций или событий, в которых придется смеяться, получать новые впечатления, обниматься. А еще попробуйте медитировать.

А еще следите за осанкой, позами, старайтесь гнать прочь мысли "боюсь…у меня ничего не получится" – такие сигналы снижают уровень гормонов счастья, а повышают кортизол. В итоге можно выглядеть неуверенно, провалить выступление или презентацию на работе и так далее.

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