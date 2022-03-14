Как обработать раны после обстрела или падения – пошаговая инструкция

Чтобы обработать раны после обстрела или падения, важно иметь под рукой стерильные повязки, бинты, антисептики / Фото: Reuters, istockphoto.com

Риски ранений у мирных украинцев из-за военного вторжения РФ сейчас очень высоки. Поэтому каждый должен научиться обрабатывать любые раны – от осколков снарядов, огнестрельного оружия или ожога. Как правильно обрабатывать раны – рассказали в Минздраве Украины.

Изначально осмотрите рану как можно внимательнее: если есть кровотечение из раны, его нужно остановить с помощью давления на рану. В том случае, когда повреждена артерия и кровотечение очень сильное, нужно наложить жгут, турникет или тугую повязку.

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На рану нужно наложить давящую повязку (желательно уже готовую стерильную), если нет таковой – использовать простой или эластичный бинт / Фото: freepik.com

Если рана не слишком кровит, то при возможности можно промыть проточной водой, наложить давящую повязку (желательно уже готовую стерильную, или использовать стерильный бинт, салфетки), если нет таковой – использовать простой или эластичный бинт.

Если в ране мелкие предметы и вы понимаете, что сможете их легко удалить – тогда удаляйте. Важно в дальнейшем правильно обрабатывать рану и менять повязки. Для обработки лучше использовать:

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хлоргексидин биглюконат,

повидон-йод,

70% раствор этанола.

Не заливайте антисептики непосредственно в рану, это вызовет ожог тканей – обрабатывайте только края. Снять боль поможет обезболивающее: парацетамол, ибупрофен. Если повреждение большое, рана плохо заживает, беспокоит, как можно скорее обратитесь в медицинское учреждение.

Также во время войны после обстрелов часто возникают пожары, поэтому важно знать, что делать при ожоге, читайте "Первая помощь при ожогах – лед и масло нельзя, холодный компресс – можно".

Если вы ушиблись или получили вывих, то читайте, как оказать помощь в военных условиях.