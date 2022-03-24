Как не заболеть туберкулезом в военное время и где получить помощь при необходимости

Международный день борьбы с туберкулезом

Сегодня, 24 марта мир отмечает День борьбы с туберкулезом: Украина до сих пор находится среди стран, где это заболевание достаточно распространено и мощные меры противодействия туберкулезу актуальны. К сожалению, война с Россией вынуждает людей неделями плохо питаться, испытывать дефицит продуктов, жить в бомбоубежищах, что повышает риски развития туберкулеза.

Как не заболеть туберкулезом и где искать помощь в случае инфицирования – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

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Как не заболеть туберкулезом – профилактика

Согласно оценкам ВООЗ, туберкулезной бактерией инфицирована четверть мирового населения. Такие люди не больны и не заразны. Им, однако, угрожает повышенный риск заболеть туберкулезом, особенно если у них ослаблен иммунитет, их рацион скуден, они мало двигаются и не бывают на свежем воздухе.

Защищает от туберкулеза вакцина БЦЖ, ее делают еще младенцам. Если по какой-то причине у вашего ребенка ее нет – обратитесь за консультацией к семейному врачу или в ближайшее медучреждение.

Чем старше человек, тем больше шансов у него заразиться и заболеть туберкулезом. Поэтому по возможности не стоит пренебрегать регулярными медицинскими осмотрами и постараться избегать тесных контактов с большим количеством людей, в особенности потенциально больных.

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Остерегайтесь кашляющих людей (кашель – один из симптомов болезни), в особенности тех, кто отказывается надевать маску. Также важно по возможности гулять, следить и за своим питанием. Не стоит пренебрегать приемами пищи, в особенности завтраками. Лучше перекусить чем-то легким, чем остаться совершенно голодным.

Куда обращаться, если заболел туберкулезом и где взять лекарства?

Война вынудила многих из нас изменить место жительства, а значит и места получения медицинской помощи. Контакты фтизиопульмонологических центров Украины здесь, с адресами, ссылками на сайты, соцсети, где есть весь массив информации, который может понадобиться для наведения справок или консультаций.

Также узнать больше про лечения туберкулеза в Украине и за рубежом, найти необходимые лекарства можно здесь.

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Как питаться рационально в условиях войны, рассказал Евгений Клопотенко, читайте: "Как питаться с пользой во время войны и что приготовить при минимуме продуктов".

Также узнайте, "Как защитить себя от смога во время пожара и не только – 5 советов".