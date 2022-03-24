Як не захворіти на туберкульоз у воєнний час і де отримати допомогу при необхідності

Сьогодні, 24 березня, світ відзначає День боротьби з туберкульозом: Україна досі перебуває серед країн, де це захворювання досить поширене і потужні заходи протидії туберкульозу актуальні. На жаль, війна з Росією змушує людей тижнями погано харчуватися, відчувати дефіцит продуктів, жити в бомбосховищах, що підвищує ризик розвитку туберкульозу.

Як не захворіти на туберкульоз і де шукати допомогу у разі інфікування – розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.

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Як не захворіти на туберкульоз – профілактика

Згідно з оцінками ВООЗ туберкульозною бактерією інфікована чверть світового населення. Такі люди не хворі та не заразні. Їм, однак, загрожує підвищений ризик захворіти на туберкульоз, особливо. якщо у них ослаблений імунітет, їх раціон мізерний, вони мало рухаються і не бувають на свіжому повітрі.

Захищає від туберкульозу вакцина БЦЖ, її роблять ще немовлям. Якщо з якоїсь причини у вашої дитини її немає – зверніться за консультацією до сімейного лікаря або до найближчої медустанови.

Чим старша людина, тим більше шансів у неї заразитися та захворіти на туберкульоз. Тому по можливості не варто нехтувати регулярними медичними оглядами та постаратися уникати тісних контактів з великою кількістю людей, особливо потенційно хворих.

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Остерігайтеся кашляючих людей (кашель – один із симптомів хвороби), особливо тих, хто відмовляється надягати маску. Також важливо по можливості гуляти, стежити за своїм харчуванням. Не варто нехтувати їжею, особливо сніданками. Краще перекусити чимось легким, ніж залишитися голодним.

Куди звертатися, якщо захворів на туберкульоз і де взяти ліки?

Війна змусила багатьох з нас змінити місце проживання, а отже, і місця отримання медичної допомоги. Контакти фтизіопульмонологічних центрів України тут, з адресами, посиланнями на сайти, соцмережі, де є весь масив інформації, який може знадобитися для наведення довідок чи консультацій.

Також дізнатися більше про лікування туберкульозу в Україні та за кордоном, знайти необхідні ліки можна тут.

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Як харчуватись раціонально в умовах війни, розповів Євген Клопотенко, читайте: "Як харчуватися з користю під час війни та що приготувати при мінімумі продуктів".

Також дізнайтесь: " Як захистити себе від смогу під час пожежі і не лише – 5 порад".