Как найти в Польше работу - советы для украинцев без знания языка / Фото: pexels.com

"Как найти работу в Польше" – популярный запрос в Google украинцев, которые вынужденно переехали из-за агрессии РФ. "Сегодня" расскажут, как без проблем найти работу в Польше и потратить минимум времени. Спойлер: не нужно знать много сайтов для поиска работы, достаточно скачать одно приложение, где есть примерно 70 тыс. вакансий.

Обратитесь за помощью в службу занятости

Если вы впервые в Польше и не знаете, с чего начать поиск – обратитесь в службу занятости. Вас бесплатно зарегистрируют как безработного и проконсультируют, учитывая опыт и пожелания новой работы.

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В службе занятости вы узнаете о:

Правильном выборе профессии.

Смене квалификации.

Старте работы.

Проверке компетенции, интересов и профессиональных навыков.

Планирование развития карьеры.

Желательно взять на встречу документы, удостоверяющие опыт предыдущей работы.

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Вы можете воспользоваться помощью сотрудника службы занятости, который поможет вам найти в Центральной базе вакансию и предоставит информацию о соответствующих предложениях работы (контактные данные работодателя и другую важную информацию), – отмечают на официальном портале Польши Gov.pl.

Ищите на онлайн-сайтах самостоятельно

Загрузите польское приложение ePraca с базой вакансий для поиска работы, если не планируете посещать службу занятости, а будете искать вакансию самостоятельно. В онлайн-базе данных доступно около 70 тыс. вакансий ежедневно.

Популярные сайты для поиска работы в Польше: Golden Line, Aplikuj, Info Praca, Pracuj, Workpol, Jobs, Gratka, Praca.net, Praca.pl, Praca Money и Ukrainskidom.pl.

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Рекомендуемые контакты Государственной инспекции труда (Państwowa Inspekcja Pracy), которая предоставляет бесплатные юридические консультации в разных регионах Польши:

Мазовецкое, Лодзинское, Великопольское, Свентокшиское, Люблинское и Любушское. 22 111 35 88.

Варминско-Мазурское, Подляское, Куявско-Поморское, Поморское и Западно-Поморское. 89 333 17 41.

Подкарпатское, Малопольское, Силезское, Опольское и Нижнесилезское 22 111 35 29.

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