Как перестать все контролировать – советы психолога

Как перестать все контролировать? / Фото: Коллаж: Сегодня
Ведущая постоянной рубрики "Жить легко с Адамовой", которая выходит в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", психолог Елена Адамова рассказала, как в сложный эмоциональный период стать спокойнее и перестать контролировать все вокруг.
По словам психолога, для того чтобы постоянный контроль ушел из вашей жизни, нужно переместить акцент с других людей на себя. Ваша жизнь должна быть интересна прежде всего именно вам, для этого следует понять, кто вы, в чем ваша цель, куда вы двигаетесь.
Постарайтесь установить дружеские и доверительные отношения с детьми, в первую очередь интересуйтесь их жизнью, а не контролируйте ее.
Работайте над собственной уверенностью и самооценкой. Уверенность в себе – это точное понимание, что вы в силах справиться со всеми проблемами и задачами.
Обычно причиной тревожного фона есть несколько состояний: страх, нарушение сна и нервного состояния. Если с первым можно справиться самостоятельно, то постоянно переживая нарушение психического равновесия, следует обратиться к специалистам, – комментирует Елена Адамова. – Попытайтесь выровнять свое эмоциональное состояние, ведь ваше психическое состояние зависит от ощущения внутренней безопасности.
Техника, которую рекомендует психолог
Эксперт советует пройти технику "избавления от тревожности", а для этого следует:
Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".
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