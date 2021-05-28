Как Меган Маркл выглядела до свадьбы с принцем Гарри: редкое архивное фото

Фото было сделано в 2016 году. На нем будущая герцогиня Сассекская позирует в платье подружки невесты на свадьбе своей близкой подруги

Меган Маркл / Фото: Getty Images, Pinterest

В Сети появилось архивное фото Меган Маркл еще до свадьбы с принцем Гарри, которого вместе с супругой недавно обвинили в краже крупной суммы денег.

Тогда бывшая актриса часто делилась своими снимками в Instagram. Кроме того, близкие друзья также нередко публиковали фото с Маркл. Однако после свадьбы с принцем Гарри Меган удалила свой аккаунт. Но некоторые фото до сих пор иногда всплывают в Сети.

Так, недавно в соцсетях появилось архивное фото Меган Маркл, на котором она позирует в платье подружки невесты на свадьбе своей подруги Линдси Джилл Рот. Снимок был сделан в 2016 году в бальном зале отеля St. Regis в Нью-Йорке, сообщает HELLO!

Меган Маркл на свадьбе подруги (слева, 2016 год) и на своей свадьбе (справа, 2018 год) / Фото: Getty Images, Pinterest Реклама

Линдси и Меган познакомились, будучи студентками Северо-Западного университета, и с тех пор стали близкими друзьями. Поэтому неудивительно, что Меган взяла на себя важную роль на свадьбе Линдси в августе 2016 года.

Напомним, ранее принц Гарри заявил о страхе за жизнь Меган Маркл.