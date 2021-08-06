Как кормящей маме принимать лекарства – 8 правил доктора Комаровского

Евгений Комаровский напомнил, что любой препарат при кормлении грудью кормящая мама должна согласовать с врачом. Особенно, если ребенок недавно родился

Кормящей маме принимать лекарства следует по согласованию с педиатром / Фото: Коллаж: Сегодня

Ни один лекарственный препарат не является полностью безопасным для малыша. И чем младше малыш, который находится на грудном вскармливании (ГВ), тем осторожнее следует быть маме при приеме лекарств. Какие препараты принимать кормящей маме без вреда для малыша – рассказал известный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

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Можно ли вообще пить лекарства кормящей маме?

Если в этом есть необходимость – то да. Ведь здоровая, полная сил мама нужна ребенку не менее, чем ее грудное молоко. Даже если придется на время приеме препарат прекратить кормить малыша грудью. В остальном же главное придерживаться несложных рекомендаций.

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1. Если вы кормите грудью, то не занимайтесь самолечением. Любой препарат, даже тот, который женщина принимала без каких-либо побочных эффектов до беременности и рождения малыша, должен быть согласован с врачом.

2. Чем младше ребенок – тем токсичнее может быть для него действие препарата, который приняла мама. Особенно осторожно следует быть в период, пока малыш новорожденный (от рождения до 1 месяца).

Обращайте внимание на инструкцию и сам препарат

3. Отдавайте предпочтение только тем препаратам, которые хорошо изучены и известны. Не принимайте неизвестные вам препараты, тем более – не пользуйтесь народными рецептами.

4. Принимайте лекарства в минимальных терапевтических дозах. Если чувствуете, что улучшения нет, то обсуждайте свое состояние с лечащим врачом.

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5. Говорите врачу, который назначает препарат, что вы кормите грудью. Ведь о том, что вы – кормящая мама знает только педиатр или ваш семейный врач. "Узкие" специалисты не могут этого знать, если вы не сообщите.

Говорите врачу, который назначает препарат, что вы кормите грудью / Фото: freepik.com

6. Читайте инструкцию внимательно. В ней должно быть указано, что лекарство можно принимать, если вы кормите ребенка грудью. И знайте, чем дольше времени между приемом лекарств и кормлением – тем больше у вас времени на то, чтобы обезопасить малыша.

Поэтому – 7. Принимайте лекарство перед тем, как покормить малыша. За это время препарат еще не попадет в грудное молоко. А до момента следующего кормления пройдет достаточно времени, чтобы концентрация лекарства в плазме крови, и, соответственно молоке, достигла минимальной.

И пункт № 8, очень важно понимать, что если для вашего лечения необходимо прекратить ГВ – то прекращайте. Не отказывайтесь от приема лекарств, если врач настаивает на этом, занимайтесь своим здоровьем. А потом ГВ можно будет возобновить.

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