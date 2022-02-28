Как избежать радиоактивного заражения при аварии на АЭС – рассказал доктор Комаровский

При угрозе атаки АЭС и радиоактивного заражения важно принять йод или таблетки калия йодида, чтобы сохранить щитовидку / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня
Пока идет война с Россией, есть риск взрыва на АЭС, поэтому важно принять меры. Прием йода в первые минуты после аварии на АЭС с выбросом радиации, позволяет уберечь щитовидную железу от поражения радиоактивным йодом. Чтобы уберечь щитовидную железу от поражения, нужно принять обычный йод, говорит кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.
Первое, что происходит при радиоактивном заражении, – это выброс радиоактивного йода. Поэтому важно принять во внутрь таблетки или раствор йода, это нужно постараться сделать в первые часы после взрыва АЭС или даже минуты после того, как объявлена тревога.
Если сделать это в первые пару часов, то защита щитовидки выше 90%, – говорит Евгений Комарвоский. – А если принять йод за полчаса до, то все 100%. Этот препарат можно найти в индивидуальной аптечке "скорой помощи", поискать, поспрашивать у людей – он называется калия йодид. Или же использовать обычный йод.
Итак, используйте либо таблетки калия йодида, либо раствор обычного 5% йода. Как принимать таблетки калия йодида (1 т = 250мг)
- взрослые и дети старше 2-х лет – 125 мг – ½ таб.
- дети младше 2 лет – 40 мг = 1/6 таб.
Как принимать раствор 5% йода:
- взрослые и дети старше 14 лет – 40 капель внутрь – желательно накапать в молоко
- дети 5 – 14 лет – 20 капель внутрь
- дети 2 – 5 лет – 20 капель на кожу – развести водой и сделать йодную сеточку.
- дети младше 2 лет – 10 капель на кожу, тоже делаем йодную сетку.
Это делается только один раз, повторять не нужно! И пусть нам всем это не пригодится!
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