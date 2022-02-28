Як уникнути радіоактивного зараження під час аварії на АЕС – розповів доктор Комаровський

При загрозі атаки АЕС та радіоактивного зараження важливо прийняти йод або таблетки калію йодиду, щоб зберегти щитовидку / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Поки йде війна з Росією, є ризик вибуху на АЕС, тому важливо вжити заходів. Прийом йоду в перші хвилини після аварії на АЕС з викидом радіації дозволяє вберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом. Щоб уберегти щитовидну залозу від ураження, потрібно вжити звичайний йод, каже кандидат медичних наук Євген Комаровський.

Прийом йоду в перші хвилини після аварії на АЕС з викидом радіації дозволяє уберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом / Фото: unsplash.com

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Перше, що відбувається під час радіоактивного зараження, – це викид радіоактивного йоду. Тому важливо прийняти пігулки або розчин йоду, потрібно постаратися зробити це у перші години після вибуху АЕС або навіть хвилини після того, як оголошено тривогу.

Якщо зробити це в перші пару годин, то захист щитовидної залози вищий за 90%, – каже Євген Комарвоський. – А якщо прийняти йод за пів години до, то всі 100%. Цей препарат можна знайти в індивідуальній аптечці швидкої допомоги, пошукати, запитати у людей – він називається калію йодид. Або ж використовувати звичайний йод.

Отже, використовуйте або таблетки йодиду калію, або розчин звичайного 5% йоду. Як приймати пігулки калію йодиду (1 т=250 мг)

дорослі та діти старше 2х років – 125 мг – ½ таб.

діти віком до 2 років – 40 мг=1/6 таб.

Як приймати розчин 5% йоду:

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дорослі та діти старше 14 років – 40 крапель внутрішньо – бажано накапати в молоко

діти 5 – 14 років – 20 крапель внутрішньо

діти 2 – 5 років – 20 крапель на шкіру – розвести водою та зробити йодну сіточку.

діти віком до 2 років – 10 крапель на шкіру, теж робимо йодну сітку.

Це робиться тільки один раз, повторювати не потрібно! І нехай нам усім це не знадобиться!

Також ми писали, як подолати шок, читайте "Як вийти із шокового стану після побачених вибухів – покрокова інструкція".

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