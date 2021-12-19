Как избежать эмоционального выгорания – рассказала телеведущая Елена Кот

Эмоциональное выгорание - пандемия 21-го века / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущая общественно-резонансного проекта "Головна тема" и новостей "Сегодня" на канале "Украина" Елена Кот поделилась секретами, которые многие годы помогают ей получать наслаждение от работы, а не становиться жертвой трудоголизма.

Ведущая общественно-резонансного проекта "Головна тема" и новостей "Сегодня" на канале "Украина" Елена Кот / Фото: пресс-служба

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По словам телеведущей, одна из важных составляющих эмоционального комфорта в профессиональной деятельности – сплоченный коллектив. Некоторые из них за время работы стали для Елены больше, чем просто коллегами, а близкими друзьями. С большим удовольствием они проводят не только съемки и совещания, но и нерабочее время: вместе путешествуют, отдыхают или отправляются на шоппинг. А главное – всегда знают, что могут положиться друг на друга и рассчитывать на дружескую поддержку.

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Если в работе что-то не выходит, значит это – новый вызов и новый опыт. Не позволяю себе опускать руки, а наоборот, в трудную минуту концентрируюсь и нахожу пути решения. И самое важное, что я не одна. За мной стоит большая команда, всегда готовая протянуть руку помощи и поддержать в эмоционально сложный период, – рассказала Елена Кот.

Ведущая отметила, что, когда занимаешься любимым делом, с эмоциональным выгоранием бороться никогда и не приходиться. А чтобы держать себя в ресурсе, Елене достаточно просто выспаться, иногда нужно переключиться и заняться любой физической активностью, например, уборкой в ​​доме или фитнесом.

Наибольшее удовольствие и наслаждение я получаю в момент вождения автомобиля. Если я чувствую, что мне нужно отвлечься и расслабиться, я сажусь за руль и еду за своими друзьями, – поделилась Елена Кот.

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