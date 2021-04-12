Как избавиться от муравьев на участке: 5 лайфхаков

Одна из неприятностей, которая подстерегает дачников – это муравьи. И несмотря на то, что они уничтожают некоторых насекомых на растениях, вред от муравьев весьма ощутимый, потому что урожай они уничтожают с не меньшим энтузиазмом. К тому же известен симбиоз муравьев и тли, которую они рьяно пасут и защищают, потому что питаются ее медвяной росой. А тля, в свою очередь, питается растениями на вашем участке.

Как решить проблему и извести нежелательных гостей из сада и огорода? Против муравьев существует несколько действенных рецептов из подручных и безопасных средств. Если вы не хотите травить серьезными ядохимикатами себя и окружающее пространство, читайте полезные лайфхаки в нашей статье.

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Борьба с муравьями: лайфхаки

Лайфхак 1. Муравьи не любят кофе

Как избавиться от муравьев / Фото: Pinterest

Гуща после кофе – натуральный компонент, который в почве отлично отпугивает не только муравьев, но также улиток, слизней и других вредителей.

Лайфхак 2. Содовая отрава для муравьев

Как избавиться от муравьев / Фото: Pinterest

Муравьи очень любят сладкое. Используйте это в борьбе с ними. Смешайте в равных пропорциях соду с сахарной пудрой и насыпьте в те места, где вы видели скопления муравьев. Сладость привлечет вредителей, а сода решит проблему.

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Лайфхак 3. Муравьи избегают резких запахов

Как избавиться от муравьев / Фото: Pinterest

Муравьям совершенно не по душе многие ароматы. Поэтому можете периодически раскладывать возле их убежищ сильно пахнущие вещества и проследить, что им больше всего не понравилось. К примеру, листья аниса, корица, древесный уголь, табачный пепел, душистое растительное масло.

Лайфхак 4. Растения могут выгнать вредителей

Как избавиться от муравьев / Фото: Pinterest

Также муравьям не нравятся некоторые растения. А потому можете смело высаживать на даче петрушку, полынь, чеснок, бузину, мяту – и вам польза, и муравьям неприятности. От такого соседства они попросту сбегут.

Лайфхак 5. Керосин против муравьев

Как избавиться от муравьев / Фото: Unsplash

Кардинальный метод борьбы – это облить муравейник керосином, но ни в коем случае не поджигать. Если вы не нашли места их обитания, есть другой способ – под каждый плодовый куст или дерево положите тряпку, смоченную керосином. Муравьи не терпят это вещество, а потому уйдут с участка.

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