Как использовать старые колготки: ТОП-10 оригинальных лайфхаков

Ненужные колготы принесут много пользы в быту и на даче

Как использовать дырявые колготки / Фото: Pinterest

Несколько пар ненужных колгот, немного креатива и наши лайфхаки пригодятся тем, кто любит мастерить своими руками. Из старых колгот и чулок можно сделать массу полезных, практичных и прикольных вещей.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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Старые колготки пригодятся в быту: лайфхаки

Лайфхак 1. Сушилка

Как использовать старые колготки / Фото: Pinterest

Один из наиболее популярных способов, как использовать ненужные колготки – складывать в них лук и чеснок на хранение. Получается отличная вентиляция, ваши плоды просыхают и не портятся всю зиму.

Лайфхак 2. Мочалки

Как использовать старые колготки / Фото: Pinterest

Капрон – отличный материал для наведения порядка. Сложите чулок в несколько слоев, прошейте или не туго свяжите – у вас получится удобная дешевая мочалка, которую будет не жаль выбросить.

Лайфхак 3. Моющее средство

Как использовать старые колготки / Фото: Pinterest

Усовершенствуйте предыдущий лайфхак и запакуйте в прошитую колготную мочалку обмылки – такой инвентарь удобно использовать и в ванной, и на кухне.

Лайфхак 4. Материал для вязания

Как использовать старые колготки / Фото: Pinterest

Если старые колготки порезать на тонкие полоски, из них получаются замечательные вязаные коврики.

Лайфхак 5. Средство против моли

Как использовать старые колготки / Фото: Pinterest

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Разрежьте чулки на небольшие части, положите внутрь немного сухой лаванды, свяжите концы и положите в шкаф. Сквозь мелкую сеточку лаванда не высыплется на полки, зато запах распространится по всему шкафу, отпугивая моль.

Лайфхак 6. Насадка на пылесос

Как использовать старые колготки / Фото: Pinterest

Особенно ценный лайфхак, если вы уронили на пол, на ковер или под мебель какую-то мелочь., Натяните чулок на трубку пылесоса – так вы легко найдете потерявшийся крошечный предмет. Пылесос его вытянет, а капрон задержит.

Лайфхак 7. Заплатка на сетку

Как использовать старые колготки / Фото: Pinterest

Если на дверях порвалась москитная сетка, то вы сможете спокойно переночевать без комаров, если поставите капроновую заплатку на дырку. А при случае купите новую сетку.

Лайфхак 8. Сито

Как использовать старые колготки / Фото: Pinterest

Через капроновые колготки удобно процедить краску или любую другую техническую жидкость, в которую попал мусор.

Лайфхак 9. Подвязка для растений

Как использовать старые колготки / Фото: Pinterest

Из капрона получаются отличные веревочки для подвязки растений на даче – они крепкие, легкие, и можно отрезать любую длину.

Лайфхак 10. Игрушки

Как использовать старые колготки / Фото: Pinterest

И наконец, лучшая идея для творческих людей – шить из колготок прикольные игрушки. Капрон – просто находка для любителей хендмейда. Из него можно моделировать веселые мордашки. А еще вам понадобится синтепон, лоскутки, тесемки, блестки, пуговицы, бисер и фантазия.

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