Как использовать банан на участке: ТОП-5 лайфхаков

Любите бананы? Поделитесь этим продуктом с растениями на своем участке, точнее плоды можете съесть сами, а вот кожуру не спешите выбрасывать – она вам еще пригодится. Мы собрали для вас несколько полезных лайфхаков, как удобрять банановой кожурой почву и растения.

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Оказывается, банановая кожура содержит калий, фосфор, кальций и другие минералы, которые полезны для растений. Так что это отличный дармовой источник питательных веществ. Как его правильно применять? Читайте в нашей статье.

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Как использовать банановую кожуру для удобрения растений: лайфхаки

Лайфхак 1. Компостный банановый чай

Как использовать банановую кожуру / Фото: Pinterest

Приготовьте удобрение из кожуры банана, чтобы добавить растениям дозу минералов. Залейте банановую кожуру водой и оставьте настаиваться на двое суток. Удалите шкурку, а полученной водой поливайте растения.

Лайфхак 2. Банановую кожуру также можно добавить в почву

Как использовать банановую кожуру / Фото: Pinterest

После приготовления компостного чая использованную шкурку также добавьте прямо в почву вашего сада. Для этого порежьте ее и закопайте на глубине примерно 10-15 см от поверхности почвы. Это можно делать до того, как заниматься высадкой рассады. По мере разложения кожуры все ценные вещества, содержащиеся в ней, достигают корней.

Лайфхак 3. Бросьте кожуру в компостную яму

Как использовать банановую кожуру / Фото: Pinterest Реклама

В компостной куче наряду с другими отходами, банановая кожура отлично перегнивает. Со временем кожура разложится и превратится в густой компост. А при подготовке почвы к посадке заправьте ее компостом. Растениям понравятся дополнительные питательные вещества.

Лайфхак 4. Высушите банановую кожуру

Как использовать банановую кожуру / Фото: Pinterest

Еще один способ, как заготовить удобрение впрок – высушить кожуру, а затем измельчить ее в порошок. Такое средство можно впоследствии добавлять непосредственно в почву или же опрыскивать ним растения в качестве дополнительной подкормки.

Лайфхак 5. Кожуру можно использовать целиком

Как использовать банановую кожуру / Фото: Pinterest

Самый простой способ применения банановой кожуры в саду – закапывать целиком во время посадки. Так растения изначально получат дозу питательных веществ. На дно ямки положите кожуру, слегка присыпьте землей, а сверху добавьте семена. По мере их прорастания кожура будет разлагаться, питая корни.

Однако имейте в виду: есть мнение, что банановая кожура помимо пользы содержит и вредные вещества, которые еще во время выращивания бананов добавляются для их лучшего хранения и транспортировки. И такая добавка не принесет пользы нашим овощам и фруктам. Но в таком случае и сами бананы не будут полезны для нашего стола. К тому же корни растений избирательно впитывают вещества из почвы. Однозначно можно сказать то, что удобрения из банановой кожуры совершенно безвредны для выращивания цветов и декоративных культур.

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