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Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

8 июня, 10:53

Ирина Маслова

Классический рецепт требует наличия изюма и корицы, подавать десерт рекомендуется с мороженым

Штрудель из лаваша с яблочной начинкой / Фото: freepik.com

Это когда залежались яблоки, есть лаваш и хочется действительно изысканного десерта. Тогда нужно приготовить штрудель – классический десерт, проверенный временем. Это один из самых известных пирогов-рулетов с яблоками среди всех существующих. Конечно, чтобы все исполнить так, как того требует классический рецепт, нужны изюм и корица.

Штрудель из лаваша с яблоками

Ингредиенты для основы

Для начинки

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Способ приготовления

  1. Яблоки очистить, порезать маленькими тонкими кусочками, перемешать с лимонным соком. Положить на сковороду с растопленным сливочным маслом.
  2. Всыпать сахар, ванильный сахар, корицу и жарить до мягкости яблок. Добавить изюм, перемешать.
  3. Собрать штрудель. Развернуть лаваш, смазать растопленным маслом.
  4. Выложить яблоки и измельченное печенье. Свернуть в рулет.
  5. Положить на противень, обязательно смазать сверху оставшимся растопленным маслом.
  6. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку, готовить 10-20 минут.

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