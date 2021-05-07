Как худеть быстрее: попробуйте калорийный завтрак и увидите, что будет

Если вы не завтракаете, то не только вредите желудку, а еще лишаете себя возможности быстрее похудеть. Но завтрак должен быть калорийным, выяснили медики

Чтобы быстрее похудеть, завтрак должен быть сытным / Фото: unsplash.com

Желая избавиться от лишнего веса и начиная меньше есть, мы часто отказываем себе в завтраке или съедаем с утра легкую пищу. А оказывается, нужно делать совсем наоборот: почему завтрак должен быть сытным, выяснили израильские медики – результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Почему завтрак должен быть калорийным, а не легким?

Медики выяснили, что именно утреннее, а не вечернее потребление калорийной углеводной и белковой пищи помогает быстрее худеть и регулировать аппетит. Кроме того, если перестать есть калорийную пищу по вечерам, то риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний снижается. Исследование проводилось на добровольцах как полностью здоровых, так и уже имеющих диабет и проблемы с сердцем.

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Калорийный завтрак помогает отрегулировать циркадные ритмы в организме, то есть биологические процессы, связанные со сменой ночи и дня. А это в свою очередь улучшает метаболизм глюкозы в организме. Добровольцев разделили на три группы: одни получали калорийный завтрак, богатый белками и сложными углеводами, вторые – протеиновую пищевую добавку (сывороточный протеин), а третьи ели низкокалорийную пищу. В итоге быстрее похудеть и улучшить самочувствие удалось тем, кто завтракал калорийной пищей.

И какие же продукты лучше есть на завтрак для скорейшего похудения?

Пример белкового сытного завтрака – это яйца, творог или твердый сыр, из рыбы – тунец, из мяса лучше брать курицу, индейку или телятину (они менее жирные, чем свинина). Из сложных углеводов – каши, цельнозерновой хлеб, макароны твердых сортов. То есть следует избегать жирного и быстрых углеводов – сахара, кондитерских изделий.

Яйца – одни из лучших продуктов для сытного белкового завтрака / Фото: unsplash.com Реклама

Творог с сухофруктами, бутерброд с сыром и тунцом, омлет или вареные яйца, гречка с кусочком курицы – вот пример калорийного и полезного завтрака. Можно добавить растительной клетчатки – овощей, зелени. Исследование также показало эффективность приема протеина в виде пищевой добавки на завтрак. Но не забывайте, что прежде чем начать принимать любое средство, даже пищевые добавки, лучше проконсультироваться с врачом.

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