Как есть молочные продукты, чтобы насытить организм цинком

Молочные продукты важно есть с крупами, хлебом, семечками, чтобы насытить организм цинком еще больше / Фото: Коллаж: Сегодня
Молоко и молочные продукты в рационе, если есть их регулярно, уже помогают обеспечить нормальное поступление цинка в организм. А если употреблять молочку с некоторыми крупами и другими продуктами, то это повысит усвояемость цинка, пишет журнал Nutrients.
Чем важен цинк для здоровья?
Как получить цинк из продуктов?
Улучшить усвоение цинка из других пищевых продуктов поможет употребление молока, йогуртов, сыра и другой "молочки". Например, некоторые крупы (особенно рис) и виды хлеба, несмотря на содержание в них цинка, способствуют его более худшему всасыванию.
Особенно мешают всасываться цинку продукты, содержащие фитиновую кислоту (фитаты) – ее много в зерновых продуктах, в семечках, орехах, бобовых, кофейных зернах. Поэтому усвоение цинка из продуктов с высоким содержанием фитатов станет лучше, если их есть совместно с молочными продуктами. Также цинком богаты морепродукты, яйца, пшеничные отруби, баранина и говядина.
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