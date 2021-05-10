Как Елизавета II выглядела в 14 лет: архивное фото королевы Великобритании

В соцсети появился кадр молодой Елизаветы в бассейне. Королева встретилась с представителями Королевского общества спасения жизни – организации по предотвращению утопления

Елизавета II / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева Великобритании Елизавета II, которая собирается отойти от монарших обязанностей, пообщалась по видеосвязи с представителями Королевского общества спасения жизни. Об этом говорится на официальной странице королевской семьи в Instagram.

В 1941 году, когда Елизавете II было 14 лет, она получила награду за спасение жизни – "Молодое дыхание". В соцсети была опубликована короткая видеозапись общения королевы с представителями общества. В ролике запечатлены фрагменты разговора Ее Величества, а также было показано фото Елизаветы, на котором ей 14 лет.

Елизавета II – покровитель Королевского общества спасения жизни с 1952 года. Организация работает в 30 странах Содружества. Ее главные цели – предотвращение роста смертности в результате утопления и распространение информации о безопасности на воде.

Сегодня утопление остается одной из самых распространенных причин смерти в мире: ежегодно гибнет около 235 000 человек.

Ранее мы рассказывали, что полиция Лондона задержала двух британцев, которые пробрались в Виндзорский дворец, одну из резиденций Елизаветы II.