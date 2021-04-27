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Елизавета II собирается отойти от монарших обязанностей

Сегодня, 15:48

Бывший королевский корреспондент рассказал, что 95-летняя Елизавета II планирует сложить свои королевские обязанности

Все чаще в СМИ стала появляться информация, что после смерти принца Филиппа Елизавета II откажется от королевских обязанностей.

Как пишет The Mirror со ссылкой на бывшего королевского корреспондента Питера Ханта, это может случиться очень скоро.

"По сути, королева изящно исчезнет", – сказал Хант.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

А обязанности Елизаветы II перейдут к другим членам королевской семьи.

Стоит отметить, что дополнительные обязанности уже появились у принца Чарльза. Он теперь будет заниматься расходами королевской семьи, которые ложатся на плечи налогоплательщиков. Также сын королевы будет сопровождать ее 11 мая на церемонии открытия Парламента.

Ранее мы рассказывали, что наследство принца Филиппа достанется королеве.

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