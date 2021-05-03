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Елизавета II в опасности? Зачем люди тайком проникают в королевский дворец

Сегодня, 17:04

Оказывается, попасть в замок не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но мы не рекомендуем это делать

Недавно полиция Лондона задержала двух британцев – мужчина и женщина пробрались в Виндзорский дворец, одну из резиденций Елизаветы II, которая недавно похоронила мужа.

Но этот случай оказался не первым. За неделю до того неизвестная женщина зашла в дом разведенного принца Эндрю. Прислуге она представилась подругой герцога Йоркского и даже заставила персонал заплатить за ее поездку на такси.

Видео: Сегодня

Подобное происходило всегда. Летом 2019-го 22-летний мужчина пробрался в Букингемский дворец королевы Елизаветы II. Он перепрыгнул ограждение, после чего несколько минут ходил вокруг здания и стучал в двери. Нарушителя задержала королевская стража.

А вот Майклу Фейгану в 1982 году удалось дважды проникнуть в Букингемский дворец. Он пугал прислугу Ее Величества, пил вино и даже успел посидеть на кровати в королевской спальне.

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Свои действия безработный объяснил как желание узнать, как работает сигнализация резиденции. У Фейгана выявили психическое заболевание.

В калифорнийский особняк Меган Маркл и принца Гарри дважды проникал незнакомец. Первый случай произошел перед Новым годом, когда 37-летний американец из Огайо по имени Николас Брукс зашел на территорию дома герцогов, а второй – когда мужчина, получивший предупреждение от полиции, повторил попытку. Во второй раз Николаса задержали.

Мотивы таких людей не всегда понятны, но точно можно сказать одно: преступнику обязательно придется ответить за совершенное. Не проникайте в чужие дома и будьте осторожны)

Ранее мы рассказывали, кому достанется многомиллионное наследство принца Филиппа.

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