Как Елена Зеленская похудела на 10 килограмм – правила питания первой леди Украины

Правила питания Елены Зеленской / Фото: instagram.com/olenazelenska_official, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская умеет покорять элегантными образами. Но, сегодня первая леди Украины решила поделиться с украинцами своими правилами питания.

Супруга президента Украины рассказала, как благодаря осознанному подходу к своему рациону и образу жизни ей удалось похудеть на 10 килограмм.

Реклама

Елена опубликовала в своей официальном Instagram-аккаунте пост, в котором откровенно призналась, что имела лишний вес после рождения дочери.

Після народження доньки я, як і багато жінок, виявилася дещо важчою й ширшою, ніж раніше. Вирішила, що регулярні заняття спортом швидко виправлять ситуацію, і я знову дивитимуся в дзеркало із задоволенням. Не змінювала раціон, їла все, чого хотілося. Минув рік… Вправи набридли, мотивація зникла, кілограми – ні.

Зеленская поделилась, что справиться с лишим весом ей помог консультант по похудению. Она придерживалась жесткой диеты, ела минимальные порции по 5 раз на день, четко планировала рацион на неделю и носила с собой судочки. В результате за 3 месяца она похудела на 10 килограмм. Впечатляет!

Первая леди Украины – Елена Зеленская / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Реклама

Зеленская рассказала, что за эти три месяца она научилась пить по полтора литра воды в день.

Положительный результат сопровождал и негативный – Елена стала себя плохо чувствовать, не хватало энергии, тонуса, был нарушен гормональный баланс.

Реклама

Нарешті я усвідомила, що в житті все повинно бути збалансовано. Має бути спорт (фізкультура, те, що подобається, що не набридає, що дає енергію та заряджає). Має бути раціональне харчування – без виключення якихось продуктів назавжди, повноцінне, розумне.

Вот уже десять лет, как призналась Елена, в семье Зеленских питаются правильно.

Правила питания Елены Зеленской:

Совмещать мясо и рыбу только с овощами.

Есть каши или картофель вместе с овощами.

Обязательно есть рыбу один-два раза в неделю.

Читайте также:

Елена Зеленская в образе total black появилась на встрече с президентом Турции

Елена Зеленская в элегантном костюме рассказала о новой функции в приложении "Дія": образ первой леди