Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Мотивация жить

Стиль Зеленской

Love Is...

Women's power

25 лет UFW

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Елена Зеленская в элегантном костюме рассказала о новой функции в приложении "Дія": образ первой леди

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 14:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Жена президента снова восхитила многочисленную публику стильным появлением на масштабном мероприятии Diia Summit
Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме
Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

На днях Елена Зеленская в образе total black появилась на встрече с президентом Турции. Первая леди продолжает оставаться верной этому цвету, поэтому снова вышла на публику в классическом черном костюме.

Жена президента приняла участие в масштабном мероприятии Diia Summit, во время которого рассказала о новых опциях портала государственных услуг "Дія" в направлении безбарьерности. Также обсуждались другие услуги в "Дії".

Реклама

Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме
Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

Державні послуги в один клік – це шлях до суспільства рівних можливостей, де комфортно кожному. Це те, чого ми прагнемо, що ми називаємо державою без бар’єрів – де немає вікових, гендерних обмежень або перешкод за станом здоров’я.

– заявила она.

Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме
Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

Реклама

Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме
Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

Отдельного внимания заслужил стильный консервативный образ Елены Зеленской. Первая леди была одета в классический черный брючный костюм. Под пиджак жена президента надела белый лонгслив. Распущенные волосы лежали в красивой аккуратной укладке с привычным пробором на одну сторону. В ушах красовались сережки-пусеты с белым жемчугом.

Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме
Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

Реклама

Первая леди также анонсировала еще одну новую главу – "Дія. Безбар’єрність":

Зараз ми запроваджуємо безбар’єрність на всіх рівнях – від будівництва пандусів до доступності робочих місць. І дуже важливо, щоб безбар’єрність втілювалася також на цифровому рівні. Це не просто розділ, а "спецпідрозділ" "Дії". Його покликання – спростити комунікацію з державою для літніх людей, людей з інвалідністю та інших груп населення, для яких раніше держпослуги не завжди були зручними й дружніми.

– отметила Елена Зеленская.

Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме
Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме
Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

Также смотрите: лучшие образы Елены Зеленской

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда поехать на День влюбленных
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
7 — 13 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять