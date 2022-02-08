Елена Зеленская в элегантном костюме рассказала о новой функции в приложении "Дія": образ первой леди

Жена президента снова восхитила многочисленную публику стильным появлением на масштабном мероприятии Diia Summit

Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

На днях Елена Зеленская в образе total black появилась на встрече с президентом Турции. Первая леди продолжает оставаться верной этому цвету, поэтому снова вышла на публику в классическом черном костюме.

Жена президента приняла участие в масштабном мероприятии Diia Summit, во время которого рассказала о новых опциях портала государственных услуг "Дія" в направлении безбарьерности. Также обсуждались другие услуги в "Дії".

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Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

Державні послуги в один клік – це шлях до суспільства рівних можливостей, де комфортно кожному. Це те, чого ми прагнемо, що ми називаємо державою без бар’єрів – де немає вікових, гендерних обмежень або перешкод за станом здоров’я.

– заявила она.

Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

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Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

Отдельного внимания заслужил стильный консервативный образ Елены Зеленской. Первая леди была одета в классический черный брючный костюм. Под пиджак жена президента надела белый лонгслив. Распущенные волосы лежали в красивой аккуратной укладке с привычным пробором на одну сторону. В ушах красовались сережки-пусеты с белым жемчугом.

Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

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Первая леди также анонсировала еще одну новую главу – "Дія. Безбар’єрність":

Зараз ми запроваджуємо безбар’єрність на всіх рівнях – від будівництва пандусів до доступності робочих місць. І дуже важливо, щоб безбар’єрність втілювалася також на цифровому рівні. Це не просто розділ, а "спецпідрозділ" "Дії". Його покликання – спростити комунікацію з державою для літніх людей, людей з інвалідністю та інших груп населення, для яких раніше держпослуги не завжди були зручними й дружніми.

– отметила Елена Зеленская.

Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

Новый выход Елены Зеленской в классическом черном костюме / Фото: president.gov.ua

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