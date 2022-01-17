Как должен выглядеть мужчина по версии Dolce & Gabbana – смотрите новую коллекцию

Новая мужская коллекция Dolce & Gabbana / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока вы смотрели новую мужскую коллекцию Prada сезона осень 2022 в Милане, представили свое видение мужской моды Dolce&Gabbana в коллекции осень-зима 2022-2023. Любовь бренда к яркому шоу никогда не исчерпает себя. Быстро уловив вкусы и предпочтения поколения Z и его жажду эффектных жестов в моде, дизайнеры устроили для мужчин театральный переворот.

Чтобы не отставать от трендов, дизайнеры пригласили на шоу будущих супругов Меган Фокс и Колсона Бейкера. Под пристальным взором актрисы, рэпер шел по подиуму, будто он родился на нем.

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Machine Gun Kelly на подиуме Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

За шоу Machine Gun Kelly сменил 3 наряда. Выступление певца было лишь кульминацией шоу, построенного на многоуровневом сотрудничестве с другими многообещающими художественными талантами.

Мастер резьбы по дереву Рокко Пеццелла получил полную свободу действий, чтобы украсить огромные спортивные штаны и увеличенные, раздутые брюки, которые были одним из эстетических намеков коллекции на мир метавселенной, который дизайнеры готовы исследовать.

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Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Идея однородного, визуально согласованного гардероба устарела, потому что все подходит всем, все противоположно всему. Важна личность, отношение, образ жизни.

– рассказали о новой коллекции дизайнеры Dolce & Gabbana.

Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

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Особое внимание уделялось гламурному эко-меху. Отказавшись от использования натурального меха, Дольче и Габбана не отказались от чувственности и визуального воздействия, которое он может передать.

Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

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