Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины

Стиль Златы Огневич

Чек-лист на январь

Лучшие актеры года

Книги месяца

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

62-летний Кайл Маклахлан и 69-летний Джефф Гольдблюм – звезды показа Prada в Милане

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 08:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звездный десант на показе новой мужской коллекции Prada, над которой работали Раф Симонс и владелица бренда Миучча Прада
Голливудские актеры вышли на показе Prada Men Fall 2022
Голливудские актеры вышли на показе Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Prada представили новую мужскую коллекцию сезона осень 2022 в Милане. Над ней, как и в предыдущие разы, работали Миучча Прада и Раф Симонс. В этом сезоне дизайнерский дуэт пригласил принять участие в шоу знаменитостей.

Открыл показ звезда сериала "Твин Пикс" 62-летний Кайл Маклахлен. Актер вышел на подиум в потрясающем черном пальто и дутых брюках.

Реклама

Кайл Маклахлен
Кайл Маклахлен / Фото: Vogue

За ним следовали Эйса Баттерфилд, Томас Сэнгстер, а закрывал показ любимец миллионов – 69-летний Джефф Голдблюм.

Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм / Фото: Vogue

Реклама

Томас Сэнгстер
Томас Сэнгстер / Фото: Vogue

Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд / Фото: Vogue

Декорации показа и сами образы новой коллекции отсылали к моде будущего, картине Стэнли Кубрика "Космическая одиссея", фильму "Гаттака" Эндрю Никола и "Солярису" Андрея Тарковского.

Реклама

На подиуме гости показа и зрители, следившие за новыми творениями Рафа и Миуччи онлайн, могли наблюдать в основном объемные силуэты, особенно характерные для мужской линии бренда последних сезонов.

Prada Men Fall 2022
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue

В коллекцию вошли пальто-оверсайз и бомберы, комбинезоны всевозможных оттенков, идеальные пальто с меховым подолом, нейлоновые спортивные брюки, кожаные плащи с широкими плечами и поясом, туго затянутым на талии, водолазки, трикотажные чокеры, бомберы с меховыми манжетами, а также невероятные аксессуары – роботы-серьги и чокеры-воротники.

Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
1 /10

Читайте также: Том Холланд стал лицом рекламы Prada

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Detox после праздников
Выбирай ЗОЖ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
10 — 16 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять