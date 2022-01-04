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Как часто нужно обращаться к врачу – исследование

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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4 января, 14:00
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Статистика убийственная. Стоит задуматься о своем здоровье
Сколько раз нужно обращаться к доктору
Сколько раз нужно обращаться к доктору / Фото: Коллаж: Сегодня

Здоровье – самое главное, от чего зависит наша жизнь. К сожалению, мы не задумываемся об этом, пока не настанет момент Х. Вместе с исследовательской компанией Gradus Research мы провели исследование методом самозаполнения анкет в мобильном приложении, чтобы понять, как украинцы посещают врачей.

Согласно данным, регулярно проходят профилактические медосмотры только 9,6% женщин в Украине. Что удивительно, мужчины превышают эти цифры и статистика показывает 11,5%.

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К доктору же при каких-либо заболеваниях обращаются только 22,3% украинцев. А вот когда припечет, и мы чувствуем серьезные проблемы со здоровьем, тогда в 41,5% случаев бежим в поликлинику.

Если же боль доходит до максимума, только 16,7% наших сограждан обращается к доктору.

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Самое ужасное, что 5,9% наших соотечественников совершенно не пользуются медицинской помощью.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

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Приложение для пользователей Android.

Читайте также: Как и где любят отдыхать украинцы – исследование

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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