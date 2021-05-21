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Как быстро узнать состав почвы на участке: природный лайфхак

21 мая, 20:59

Ольга Козачок

По растениям на участке можно определить его состав и что лучше высаживать

Как определить состав почвы / Фото: Unsplash

Лишь взглянув на участок, поросший растениями, можно с высокой степенью точности определить, из чего она состоит, какой здесь грунт и чего в ней больше – глины, песка или известняка. Подробнее читайте в нашей статье.

Ранее мы уже рассказывали о растениях-помощниках, с которыми легко можно определить кислотность почвы. Также существуют растения-индикаторы влажности земли. Сегодня дадим вам подсказку, какие растения могут без труда указать на механический состав грунта, чтобы впоследствии не промахнуться с высадкой огородных культур, уходом за ними и поливом.

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Как определить состав почвы: лайфхак

Эта характеристика очень важна для садоводов и огородников. Частицы различных пород, их концентрация и размеры определяют состав грунта. От изначального состава впоследствии будет зависеть, как правильно организовать полив, насколько часто придется рыхлить землю, нужно ли делать мульчирование и т.д.

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Лайфхак: чтобы определить состав почвы, обратите внимание на растения-индикаторы.

Растения-индикаторы / Фото: Pinterest

Впоследствии на участок, в зависимости от состава грунта лучше высаживать:

Ранее мы рассказывали, как вообще не допустить появление сорняков.

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