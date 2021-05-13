Как быстро узнать кислотность почвы: экологически чистый лайфхак

Не спешите бороться с сорняками на своем участке – они вам еще пригодятся

Растения-индикаторы / Фото: Unsplash

Сорняки не всегда приносят вред на участке. Оказывается, они могут быть полезны садоводам. Так что не спешите избавляться от сорняков. Именно эти бесполезные, на первый взгляд, растения служат индикаторами структуры и качества почвы.

Прежде чем разбить сад или огород, важно узнать, какой уровень pH на вашем участке. В зависимости от этого можно сделать вывод, какие растения будут здесь хорошо расти и плодоносить, а кому этот грунт придется не по вкусу. Если почва слишком кислая, ее можно нейтрализовать известкованием, а щелочную почву нужно подкислить.

В зависимости от показателя pH, почва бывает:

кислая – pH от 6,5 и ниже;

нейтральная – pH от 6,6 до 7,2;

щелочная – pH от 7,3 и выше.

Ранее мы уже рассказывали, как быстрее всего проверить кислотность почвы в саду или огороде. Но дело в том, что даже на соседних участках показатель кислотности может значительно отличаться. И придется с баночками пройтись чуть ли не по всему хозяйству.

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Лайфхак: обратите внимание на сорняки, которые облюбовали ваш сад или огород.

Растения-индикаторы

Растения-индикаторы / Фото: Pinterest

Сорняки, которые хорошо растут на кислой почве: мята полевая, щавель обыкновенный, пупавка полевая, иван-да-марья, анютины глазки, подорожник, хвощ, фиалка трехцветная.

мята полевая, щавель обыкновенный, пупавка полевая, иван-да-марья, анютины глазки, подорожник, хвощ, фиалка трехцветная. Растения, которые предпочитают нейтральный грунт: редька полевая, василек, крапива, мать-и-мачеха, мятлик, лютик, бодяк огородный.

редька полевая, василек, крапива, мать-и-мачеха, мятлик, лютик, бодяк огородный. Сорные растения, выбирающие щелочную почву: фиалка полевая, шалфей луговой, люцерна, горчица полевая, дикий мак.

Ранее мы рассказывали, как вообще не допустить появление сорняков.