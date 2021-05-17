Как быстро освежить лицо: 5 экспресс-масок из того, что под руками

Первая сезонная клубника не только вкусная – из нее можно приготовить отличную тонизирующую маску для лица. Какие еще продукты быстро освежат кожу – в материале

Маски из глины, клубники, крахмала легко и быстро сделать дома / Фото: freepik.com

Не за горами лето, пора, когда особенно важно быть красивыми и свежими. И сама природа дает нам доступные ингредиенты, которые можно использовать для красоты и молодости кожи. Какие продукты и бюджетные средства подойдут для питательных масок и как правильно их сделать – советами поделилась массажист, консультант по уходовым процедурам Мария Алтухова.

"Быстрые" маски для лица – зачем их делать?

Экспресс-маска выручит, если нужно освежить кожу, заставить ее засиять перед вечеринкой, романтической встречей, деловым ужином или наоборот – снять отечность с утра перед работой. Слишком сухая кожа или жирная, обозначившиеся морщины, тусклый цвет – конечно, чтобы всего этого не было, за кожей нужно ухаживать регулярно, подбирать процедуры и средства ухода согласно вашему типу. И если вы никогда этого не делали, то изначально нужно обратиться к специалисту, который поможет определить ваш тип кожи, подобрать соответствующий уход. А при проблемной коже, хроническом течении акне обязательно важно проконсультироваться не только у косметолога, но и дерматолога.

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Однако бывают ситуации, когда кожа требует дополнительной "встряски" или вам просто хочется как-то себя побаловать и освежить лицо. Например, понежиться после тяжелого рабочего дня в ванной с ароматной пеной, зажечь свечи, включить приятную музыку и нанести на лицо питательную масочку.

В таких случаях можно использовать как уже готовые магазинные маски, так и приготовить их самостоятельно. Тем более, что сейчас начинается сезон ягод и фруктов – а они очень хорошо помогут освежить кожу лица.

А если кожа молодая и здоровая, то зачем ей маски?

Один из все еще живущих мифов – это то, что кожа привыкнет, если регулярно ее чем-то "удобрять" и перестанет сама "работать". Пользоваться питательными или увлажняющими масками можно и нужно в любом возрасте, не ждите, когда появятся морщины или кожа станет увядать. Какой бы здоровой и молодой не была бы кожа, она нуждается в регулярной очистке, увлажнении, дополнительном питании и заряде антиоксидантов.

Шаг номер 1 – не навредить и не заработать аллергию

Прежде чем нанести на лицо какую-либо маску, важно понимать, что ингредиенты в ее составе не вызовут у вас аллергическую реакцию. Например, если вы склонны к пищевой аллергии, то маска из красных ягод, особенно клубники, может вызвать раздражение кожи, покраснение. Поэтому перед тем, как нанести маску на лицо, проверьте, не будет ли у вас аллергической реакции.

Прежде чем нанести маску на лицо, стоит сделать аллерго-тест / Фото: freepik.com

Это сделать несложно – нужно очистить кожу на сгибе локтя (на внутренней стороне руки) или запясьте, нанести туда немного растертой клубники, меда или другого состава, из которого вы собрались сделать маску. Можно обернуть руку пищевой пленкой, чтобы не запачкать все вокруг и подождать минут 15-20.

Если сразу появилось покраснение на коже, жжение, зуд, то использовать такой ингредиент не стоит.

Если все в порядке, то все-таки лучше подождать до вечера или следующего дня, чтобы окончательно убедиться, что реакции на продукт не будет. И лишь потом делать маску для лица.

Какие же маски помогут освежить лицо и не опустошат карман?

Сейчас на прилавках магазинов и рынков уже полно клубники. Поэтому в топе именно эта ягода, а также другие сезонные кислые ягоды. Это и насыщение кожи витаминами, влагой и одновременно мягкий пилинг.

1. Маска из клубники или ягодного пюре. В этой весенней ягоде много витамина С, а он препятствует шелушению кожи, повышает тонус сосудов. Также клубника и домашняя земляника хорошо очищает кожу, сужает поры, делает мелкие морщины на лице менее заметными. А еще благодаря тому, что клубника богата водой, вы отлично увлажните и насытите кожу лица.

Клубника и другие сезонные ягоды подходят для нежного пилинга и увлажнения кожи / Фото: unsplash.com

Важно! Не нужно скрабировать кожу перед клубничной маской, клубника и другие кислые ягоды – это природные скрабы. Пектиновые волокна и зернышки этих ягод отлично очистят кожу лица. Универсальную клубничную маску можно приготовить из перетертой клубники или сделайте микс-пюре из разных ягод.

2. Маска из огурцов. Огурцы давно признаны косметологами, как увлажняющее и отбеливающее средство. Огурцы помогут не только смягчить и увлажнить кожу, а также от отбелить ее. Можно сделать маску одновременно из натертых огурцов и клубники, смешав их. Из огуречного сока можно сделать отличный тоник для лица. Кстати, если у вас на подоконнике растет алоэ – то сок этого растения тоже хорошо тонизирует кожу, снимает воспаление и раздражение.

3. Маска из овсянки. Эта утренняя каша есть почти в каждом доме, поэтому использовать ее очень удобно. Лучше измельчит овсяные хлопья в кофемолке, чтобы легче было наносить на лицо. Сама по себе овсянка питает, тонизирует и омолаживает кожу, а еще в не удобно добавлять разные полезные ингредиенты: мед, фрукты, кефир. Помните, что мед тоже часто вызывает аллергию.

4. Маска из крахмала. Обычный крахмал, который мы используем для приготовления теста, киселя, десертов или соусов можно использовать в качестве маски для лица. Знали или вы, что крахмал еще называют вторым ботоксом? Это потому, что маска из крахмала дает заметный лифтинг-эффект и хорошо подтягивает кожу. Приготовить маску просто: 1 ст. ложку крахмала залейте 100 мл холодной воды, тщательно размешайте, добавьте 50 мл горячей воды и подержите на слабом огне, пока все не загустеет.

5. Маска из глины. Глину можно приобрести в магазине за сущие копейки. Это отличное средство для разных типов кожи и на разные сезоны. А в теплое время года глина актуальна как никогда: она поможет абсорбировать грязь, убрать излишки кожного сала, глубоко очистить и сузить поры. Сухой порошок из глины разбавляют водой – и маска готова.

Маска из черной глины особенно хороша для сухой кожи / Фото: Pixabay

Белая глина особенно хороша, как очищающее средство. Черная глина обогащена железом, она хорошо помогает вывести токсины, насытить коду кислородом и разгладить морщины. В зависимости от вашего типа кожи выбирайте цвет глины: например, белая больше подходит для смешанной и жирной, черная – для сухой, зеленая – для комбинированной, жирной и проблемной кожи. Важно! Добавляйте в маску из глины масло – любое, кунжутное, кокосовое, оливковое, иначе вы рискуете пересушить кожу.

Как делать маски для лица правильно

После того, как приготовили маску, тщательно нужно вымыть руки, очистить кожу лица и шеи. Волосы лучше убрать, чтобы не мешали, наденьте повязку или завяжите платком. Для больше эффективности важно распарить кожу, чтобы раскрыть ее поры: можно взять чистое мягкое махровое полотенце, намочить подогретой водой или использовать отвар трав и пару минут подержать на лице. Маску наносить на кожу следует в направлении от центра лица к периферии, избегая области вокруг глаз, легкими движениями. Подождать 15-20 минут (лучше лежа), затем смыть маску теплой водой. Если кожу очень "стянуло", то нанесите свой уходовый крем.

А всегда ли можно делать маски для лица?

Нет, если кожа воспалена, лицо "обсыпало" или заметны расширенные сосуды, то от любой маски следует отказаться. Также не стоит наносить любое средство по уходу за лицом, если на коже есть ранки или воспалились прыщи. В таких случаях дождитесь заживления кожи, а если ситуация не улучшается – то обратитесь к врачу.

Напомним, что ранее мы писали о том, как ухаживать за сухой кожей лица.

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