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Как быстро определить влажность почвы: цветочный лайфхак

17 мая, 21:08

Ольга Козачок

Цветы на участке подскажут, насколько сухой или влажный там грунт

Как можно определить влажность почвы / Фото: Unsplash

Не спешите избавляться от сорняков и не нужных вам растений на участке, прежде чем детально их не изучите. Эта подсказка в дальнейшем может вам помочь для посадки культурных растений.

Сорняки часто служат индикаторами структуры, качества, кислотности почвы. Также они могут подсказать, насколько высока влажность почвы, т.е. достаточно ли процентное содержание воды в земле.

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Как определить влажность почвы: лайфхак

Эта характеристика очень важна для садоводов и огородников, потому что влага жизненно необходима растениям. А зная этот показатель, можно делать вывод, какие растения оптимально высаживать на данный участок и как часто его нужно будет поливать, чтобы получить лучший урожай.

В естественных условиях у разных типов грунта своя влажность – от недостаточной до избыточной:

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Лайфхак: чтобы определить влажность почвы, обратите внимание на растения-индикаторы

Роль индикаторов могут выполнять сорные растения, которые сами появились на вашем участке. Вывод простой: раз они там выросли, значит, для них соблюдены благоприятные условия.

Растения-индикаторы / Фото: Pinterest

Зная примерный показатель влажности почвы на вашем участке, вы можете лучше спланировать высадку растений, которые больше приспособлены к данным условиям. К примеру, засухоустойчивыми являются петрушка, морковь, помидоры, фасоль, арбуз. А воду любят капуста, огурцы, редис, укроп, щавель, чеснок, свекла, болгарский перец.

Ранее мы рассказывали, как вообще не допустить появление сорняков.

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