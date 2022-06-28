Прекратите это делать: 5 привычек, разрушающих жизнь людей

Психологи рассказали, как типичные привычки ухудшают качество жизни

5 привычек, разрушающих жизнь людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Жизнь проходит, а вы не получаете удовольствие от моментов и заметили регресс собственного развития? В Telegram-канале "Психологическая поддержка" рассказали о 5 привычках, разрушающих жизнь людей. Спойлер: вы делаете их систематически, не замечая этого, а они – основная причина проблем.

1 – не откладывайте дела на потом

Людям свойственно постоянно откладывать что-то важное или сложное в исполнении завтра. Как результат – не все цели реализованы. Делайте задуманное сразу, ведь время – самый ценный ресурс.

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Человеку, которому свойственно откладывать все на завтра, стоит задуматься над тем, что однажды он может обнаружить – жизнь проходит мимо, – отмечают в Telegram-канале.

2 – не вините людей вокруг в своих проблемах

Есть люди, постоянно чем-то недовольные и обвиняющие в своих проблемах других. Не ищите виновных в собственных факапах! Психологи рекомендуют не "опрокидывать" ответственность за содеянное на кого-то.

Общение с такими людьми ничего, кроме чувства отторжения и желания быстрее от этого человека избавиться и куда-то уйти, не вызывает. Безусловно, брать на себя ответственность за свою жизнь достаточно сложно, но именно так поступают взрослые сознательные люди, – отмечают в Telegram-канале.

3 – не скрывайте искренних чувств

Люди часто скрывают искренние чувства, усложняя коммуникацию с родными. Они одели розовые очки и полагают, что другие могут читать мысли, но реальность другая.

Таким людям нужно понимать: "вы никогда не будете услышаны, если все время будете держать рот на замке" . Наши чувства – это наше отражение, и не говорить о них – значит не быть собой, – отмечают в Telegram-канале.

4 – не терпите до последнего

Будьте искренними с собеседниками, не сдерживая чувств и эмоций, ведь рано или поздно они "взорвутся", если долго молчать. Последствия могут быть разрушительными для обоих.

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К этой привычке можно отнести и накопление эмоций. Например, есть люди, которые довольно долго игнорируют физическую боль и обращаются к врачу только тогда, когда эта боль становится невыносимой. От врача в таком случае можно услышать фразу "А где вы раньше были?". Чего, как правило, такие люди отвечают, что ждали, когда боль сама стихнет, болезнь исчезнет и тому подобное, – отмечают в Telegram-канале.

5 – не обманывайте людей

Будьте собой и не обманывайте других, чтобы сформировать самое лучшее впечатление о себе. Правда рано или поздно "всплывет", а отношения с людьми ухудшатся после вымышленной сказки о вашей жизни.

К тому же момент разоблачения может поставить вас в неудобное положение, что тоже может существенно повлиять и на вашу самооценку, – отмечают в Telegram-канале.

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