Jean Gritsfeldt провел показ новой коллекции в Берлине, чтобы донести главные месседжи войны в Украине

Jean Gritsfeldt провел показ в Берлине, чтобы рассказать миру о войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Казалось бы, что может мода во время войны? Ответит – все! Оргкомитет Ukrainian Fashion Week ведет активную волонтерскую деятельность, обращается к международной индустрии с призывом к поддержке украинцев, дизайнеры шьют бронежилеты и многие другие важные вещи.

Украинский дизайнер Жан Грицфельдт дистанционно организовал показ новой коллекции на Неделе модыMercedes Benz Fashion Week в Берлине.

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Все вещи Жан и его команда создали во время войны в Украине. На одежде можно увидеть слова: "Україна", "Паляниця", "Пісня", "Любов", "Повага", "Голос", "Краса", "Воля". Одна из моделей вышла на подиум в образе с размазанной красной краской – как символ крови укаринцев, которая проливается из-за росиян.

В конце шоу, модели вынесли на подиум огромный флаг Украины, а на экране гостям показали кадры того, что происходит в стране и то, как мир поддерживает украинцев в их борьбе за свободу и независимость.

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Жан рассказал, что сомневался, стоит ли принимать участие в Неделе моды в военное время. Но, решил, что этим сможет показать миру, что Украина будет жить в мире и красоте!

Jean Gritsfeldt AW 2022 / Фото: пресс-служба

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Сегодня не время говорить о моде, но пора показывать наши реалии через моду. Мы не демонстрируем новую коллекцию, новые образы, потому что, когда прячешься от бомб в убежище, метро или подвалах, никого не волнует, во что ты одет. Главное – что ты жив. Наша коллекция – Чувства и Ощущения. Это наша защита и броня, наше оружие. В то, что мы одеты, чтобы бороться за мир без войны, – комментирует Жан.

В этом году Неделя моды в Берлине началась с минуты молчания в знак солидарности с Украиной и теми жертвами, которые приносит наш народ в борьбе против путина и россии.

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