Известный продюсер показал редкое фото 17-летней Пугачевой

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, который ранее рассказал о депрессии Андрея Данилка, решил в Instagram поделиться архивными фото.
Он опубликовал редкий снимок Примадонны, на котором ей 17 лет. Рядом он прикрепил свое фото, сделанное в том же возрасте.
"Все спрашивают, а как мы выглядели с Аллой Пугачевой в семнадцать лет. Вот так", – подписал Разин архивные кадры.
Андрей Разин и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/
Стоит отметить, что у Андрея Разина и Аллы Пугачевой отношения были натянуты. Продюсер обвинял Примадонну , что она всегда была настроена против группы "Ласковый май".
Напомним, недавно Максим Галкин опубликовал архивное видео Аллы Пугачевой, на котором ей 29 лет.