Известный комментатор довел Бузову до слез в прямом эфире. За нее заступилась Канделаки

Ольга Бузова стала гостьей программы "Все на матч". Во время эфира между ней и Дмитрием Губерниевым произошла перепалка

Дмитрий Губерниев довел Ольгу Бузову до слез фразой из книги про Карлсона / Фото: Скриншот из YouTube

Ольга Бузова, которая получила роль в спектакле о Сталине, расплакалась в эфире программы о спорте, отвечая на вопросы Дмитрия Губерниева. Певица и ведущая стала гостьей "Все на матч", но не выдержала перепалки с известным комментатором и дала волю эмоциям.

Губерниев по видеосвязи обратился к Бузовой и задал ей вопрос о футболе, а также высказался о ее работе в театре, сравнив артистку с выдающимися актрисами Андровской и Степановой.

Разговор Бузовой и Губерниева быстро перешел на повышенные тона, а Ольга даже сказала комментатору, чтобы тот перестал "щеголять знаниями".

Ольга Бузова расплакалась из-за Дмитрия Губерниева / Фото: Скриншот из YouTube

Последней каплей стало то, что Дмитрий Губерниев решил процитировать произведение Астрид Линдрген "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" – он спросил, перестала ли Бузова пить коньяк по утрам. И тут Оля расплакалась.

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"Дмитрий Губерниев, вы для меня дно и не мужчина! Я хотела поговорить о спортсменах и о футболе. Вы меня лично оскорбляете пять лет в комментариях. Как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо", – сказала Ольга Бузова.

Певица также начала говорить о том, что она перенесла операцию и не употребляет алкоголь, а Губерниев попытался отшутиться отметив, что лишь процитировал персонажа книги. Но Ольга не захотела его слушать.

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев поругались в прямом эфире / Фото: Скриншот из YouTube Реклама

Позднее о скандале высказалась Тина Канделаки. Ведущая поддержала Ольгу Бузову, назвав Дмитрия Губерниева "суровым мужчиной".

"Мир спорта суров. Мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относятся к женским слабостям с неоправданной жесткостью. Уверена, что Дмитрий Губерниев лично скажет Оле все, что должно... Оля, спасибо за эфир. Спасибо, что держались", – написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

Вскоре от Губерниева последовало извинение:

"Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову!!! Если обидел, Оля, извините!!! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели!!! Тем более, что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом!!! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра!!! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира!!! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр", – написал комментатор в Telegram-канале.

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