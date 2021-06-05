Из какой чашки кофе вкуснее

Из каких чашек кофе вкуснее

Мы обязательно задумываемся над тем, какой кофе выбрать, как его правильно хранить и что добавить, чтобы раскрыть его вкус сполна. Что касается чашек – то это как-то второстепенно, не до них просто. А зря. Было проведено множество исследований, которые доказали – кофе нужно пить из правильной чашки. Так вкусней. Из какой именно – узнаем ниже.

Форма имеет значение

Во всяком случае, это точно касается чашек для кофе. Узкие мешают аромату распространяться к вашим рецепторам, если взять широкую чашку, то ее площадь ускоряет окисление, усиливает сладость и сокращает кислотность.

Так какие чашки нужно брать для кофе?

Широкие чашки для зерен средней и темной обжарки

Узкие длинные чашки – для кофе с кислинкой

Чашка в материале

Керамика, фарфор и стекло – это то, что есть в каждом доме. Понятно, что хорошая керамика и фарфор дольше сохраняют тепло, стеклянные чашки быстрее остывают, если, конечно, они не боросиликатные, как на фото.

Идеальная чашка для кофе – из боросиликатного стекла Фото: instagram.com/pedrofurtado/

Эксперты говорят, что такие чашки, только с зауженной к верху формы – идеальны для кофе. Но согласитесь, что кофе из красивой керамической чашки все же уютней что ли. В общем, это индивидуальное дело каждого.

Интересно, что и поверхность материала тоже важна. Выяснилось, что из керамических чашек с гладкой поверхностью кофе ощущается более сладким, с шероховатой поверхностью – более кислым.

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Цвет чашки влияет на вкус кофе

Из розовой чашки кофе чувствуется слаще Фото: instagram.com/shnaidere/

И в этом убеждена нейробиолог из Бразилии Фабиана Карвальо. Она провела эксперимент, в ходе которого поняла: кислый кофе (кенийский) в желтых и зеленых чашках почему-то становится слаще в розовой. Итак, розовый цвет чашки и все его оттенки делают кофе слаще.

В каких чашках принято подавать кофе

Эспрессо , а также ристретто и макиато желательно подавать в маленькой чашке из фарфора с толстыми стенками объемом 60-90 мл. Толстые стенки – чтобы напиток медленно остывал

, а также ристретто и макиато желательно подавать в маленькой чашке из фарфора с толстыми стенками объемом 60-90 мл. Толстые стенки – чтобы напиток медленно остывал Капучино вкуснее в чашках толстыми стенками из фарфора или керамики. Чашка должна быть с широким горлышком и зауженным дном

вкуснее в чашках толстыми стенками из фарфора или керамики. Чашка должна быть с широким горлышком и зауженным дном Латте – в высоких стеклянных чашках

– в высоких стеклянных чашках Кофе по-турецки будет вкуснее в толстостенных керамических чашках

По материалам: Рerfectdailygrind.com.

А перед своим любимым эспрессо можно приготовить и съесть оригинальную запеканку с итальянским акцентом.

Здесь узнаете, что нужно добавить в кофе, чтобы раскрыть его вкус.