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Рената Литвинова повторила образ Беллы Хадид с Каннского фестиваля. Сравниваем, кому больше идет платье

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
12 июля, 17:14
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Черное платье Haute Couture бренда Schiaparelli покоряет сердца знаменитостей. На первый взгляд в нем нет ничего необычного, однако все дело в украшении
Рената Литвинова повторила образ Беллы Хадид с Каннского фестиваля
Рената Литвинова повторила образ Беллы Хадид с Каннского фестиваля / Фото: Getty Images, Instagram/renatalitvinovaofficiall

Кто из нас не хотел бы примерить то самое платье, в котором Белла Хадид появилась вчера вечером на Каннском кинофестивале... Это простой и одновременно нереальный наряд с длинными рукавами и самым глубоким декольте, украшенный ветвями бронхов с драгоценными камнями.

Впервые платье было представлено в рамках коллекции Schiaparelli Haute Couture осень-зима 2021/22. Но заговорили о нем после того, как на красную дорожку платье надела супермодель Белла Хадид.

Белла Хадид в платье Schiaparelli в Каннах
Белла Хадид в платье Schiaparelli в Каннах / Фото: Getty Images

Вскоре российская актриса Рената Литвинова примерила творение Schiaparelli и поделилась снимком у себя в Instastories.

Рената Литвинова в платье Schiaparelli / Фото: instagram.com/stories/renatalitvinovaofficiall

На блондинке платье сидит ничуть не хуже. А вы как думаете?

Ранее мы обсуждали лучшие наряды с красной дорожки шестого дня на Каннском кинофестивале-2021.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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