Как создавалась культовая обложка Vogue, посвященная окончанию Второй мировой войны

Обложка британского Vogue, октябрь 1945 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Vogue называют библией моды и именно с ней ассоциируют это издание. Но, за всю историю существования модный глянец всегда освещал важные и более широкие темы. Даже сегодня мировые издания Vogue посвящают страницы проблемам войны в Украине, вопросам беженцев, равенства, расизма и другим.

Интересно, что окончание Второй мировой войны также было отражено в глянце. Так, в октябре 1945 года британский Vogue посвятил свою обложку наступлению мира. Тогда редакторы поместили на обложку снимок, на котором было запечатлено безоблачное небо.

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Оказывается, эта легендарная обложка была создана случайно. После капитуляции Германии в мае 1945 года боевые действия все еще продолжалась в Тихом океане у берегов Японии. В сентябре, когда окончание войны стало праздником, но и сюрпризом, к которому модные журналисты были не готовы. Создать съемку и запустить масштабный проект по производству обложки было тяжело, на это требовалась масса времени. Артдиректор британского Vogue Джеймс де Голден-Стоун придумал этот кадр, ставший символом желаемого мира.

Читайте подробности о истории создания культовой обложки, посвященной окончанию Второй мировой войны на сайте Vogue.ua.

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Вам будет интересно узнать, что Vogue Czechoslovakia впервые выпустил обложку без фото. Главные месседжи – об Украине.