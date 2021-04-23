Исчезла припухлость и даже помолодел! Адвокат рассказал о состоянии Ефремова в колонии

Несмотря на то, что у актера есть проблемы со здоровьем, в колонии его состояние не ухудшилось

Здоровье актера Михаила Ефремова, осужденного за смерть человека в результате ДТП, в колонии немного улучшилось. Его освобождают от работ (в швейном цехе), но актер никогда этим не злоупотребляет.

Об этом рассказал его адвокат Петр Хархорин, сообщает ТАСС.

"Он выглядит совершенно по-другому. И с каждым разом (я уже там раз семь или восемь был) я вижу, что у него есть динамика положительная. Он лучше выглядит, у него исчезла какая-то припухлость на лице. Я бы даже сказал, что он сейчас как-то помолодел", – сказал Хархорин.

Несмотря на то, что у него есть проблемы со здоровьем, в колонии его состояние не ухудшилось.

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"Для него самое страшное, когда его отрывают от социума, он человек общества", – сказал адвокат, комментируя освобождение Ефремова от работ.

Он отметил, что всеми лекарствами от аллергии актер обеспечен и жалоб у Ефремова нет.

Как мы писали ранее, дочь скандального актера Михаила Ефремова, Анна-Мария, которая потребовала обращаться к ней в мужском роде, теперь стала парнем. Девушка сообщила, что теперь ее зовут Сергей Ефремов. Операцию она делать не планирует, но готовится к гормональной терапии. По словам Анны-Марии, она теперь "небинарный трансмаскулинный человек".