Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

В 2006 году певица сыграла свадьбу со своим продюсером Виталием Човныком

Ирина Федишин с мужем Виталием / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин стала женой своего продюсера Виталия Човныка в 2006 году. Теперь супруги решили сыграть вторую свадьбу. Помните, недавно Ольга Сумская и Виталий Борисюк пошли под венец во второй раз?

Федишин и Човнык таким образом намерены отметить 15-летие брака. Судя по словам артистки, это будет нечто грандиозное.

"Мы готовим сюрприз! Это не просто будет семейно-родственная свадьба, а очень большая свадьба", – призналась Федишин в сюжете, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".

Возможно, свадьба Федишин и Човныка пройдет не в Украине, а на Мальдивах. Супруг певицы сейчас активно худеет и следит за своим питанием, а сама Ирина контролирует, чтобы Виталий не ел сладкое.

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А какая же свадьба без белого платья? Наряд невесты у Ирины тоже будет, но пока она не подобрала подходящее.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/irynafedyshyn Реклама

Ирина Федишин и Виталий Човнык поженились 29 июля 2006 года. Они воспитывают двух сыновей — 10-летнего Юрия и 5-летнего Олега.

У мальчиков, кстати, недавно был дебют – сыновья Федишин записали песню "Братик", которую написали их родители в дуэте.

Смотрите в сюжете, как звезды ведут себя дома:

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