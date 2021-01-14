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Ирина Федишин впервые показала родного брата: фото

Сегодня, 16:51

Артистка показала, как отметила старый Новый год

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно показала уютный домашний образ, решила познакомить своих подписчиков с близким человеком, а именно – своим родным братом Игорем.

На странице в Instagram Ирина показала, как она в кругу родных встретила старый Новый год. Федишин продемонстрировала подготовку к праздничному столу и "засветила" брата, который на мангале готовил ребрышки для всей семьи.

"Сегодня я праздную старый Новый год с самыми родными, сегодня ребрышки для меня жарит мой родной брат Игорь", – сказала Ирина и пригласила мужчину в кадр.

Скриншот: instagram.com/irynafedyshyn

Также Ирина показала процесс готовки и еще похвасталась стильным домашним костюмом.

Скриншот: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, Алина Гросу и Ирина Федишин разбираются, кто у кого украл песню.

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