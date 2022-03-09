Интимная гигиена во время войны – что делать, если месячные и невозможно принять душ

Если невозможно принять душ в убежище, запаситесь прокладками и влажными салфетками для интимной гигиены / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Из-за российской агрессии, большая часть украинцев вынуждены постоянно находиться в бомбоубежищах и укрытиях, особенно сложно в таких условиях соблюдать гигиену женщинам. Что делать если месячные начались раньше срока и как проводить интимную гигиену в бомбоубежище – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Как соблюдать интимную гигиену в убежище

Даже если с вашим менструальным циклом все в порядке, запаситесь прокладками и, держите их в "тревожном чемоданчике", как и салфетки для интимной гигиены, туалетную бумагу. Также положите по несколько прокладок в карманы верхней одежды, в которой ходите в укрытие.

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Если пользуетесь тампонами, то важно их не забывать своевременно менять, чтобы не произошел синдром токсического шока. То же – относительно менструальных чаш. Поэтому тампоны и менструальные чаши – не самое удобное средство гигиены во время войны.

В убежище, если начались месячные, безопаснее всего будет пользоваться прокладками: их заменить намного легче / Фото: unsplash.com

Если нет возможности ежедневно менять белье, то старайтесь как можно чаще менять ежедневные прокладки. Помните, что руки, которыми вы касаетесь гениталий, должны быть чистыми: перед сменой прокладок обязательно обработайте их антисептиком или тщательно вымойте с мылом.

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Запомните, что нужно аккуратно мыть водой с мылом или обрабатывать влажными салфетками гениталии, чтобы не проникать во влагалище, не поранить его и не занести инфекцию.

Что делать, если месячные начались в бомбоубежище?

Если цикл сбился и месячные начались, когда вы в убежище и не средств гигиены – не стесняйтесь, просите прокладки у женщин, что вокруг вас. Если нет прокладок, возьмите из аптечки вату и бинты, на крайний случай подойдет чистый кусок футболки и т.д.

Если месячные начались, когда вы в убежище и не средств гигиены – не стесняйтесь, просите прокладки у женщин, что вокруг вас / Фото: unsplash.com

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В каждом убежище должна быть санитарная зона, так мы сможете установить прокладку, поменять ее, провести туалет гениталий влажными салфетками. Если вам некомфортно, то попросите других женщин вас прикрыть, пока вы проводите гигиенические манипуляции. Главное, чтобы вся зона половых органов была чистой и сухой.

Мужская интимная гигиена во время войны – что важно знать

Мужчинам не менее важно следить за чистотой своих гениталий, всегда держите при себе не только туалетную бумагу, но и салфетки для интимной гигиены. Если нет возможности помыть паховую зону и гениталии водой – используйте гигиенические салфетки.

Держите при себе не только туалетную бумагу, но и антисептики, салфетки для интимной гигиены / Фото: freepik.com

Если игнорировать гигиенические процедуры, то очень быстро начнут размножаться бактерии, появится не только неприятный запах, но и начнутся воспалительные процессы. Старайтесь ежедневно менять нижнее белье.

Также важно использовать любую возможность, чтобы полноценно спать, именно сон восстановит ваши силы – читайте "Как восстановить сон во время войны – советы врача, которые помогут".

Стресс также может повлиять на уровень кровяного давления, читайте "Как предупредить и остановить гипертонический криз в военное время".