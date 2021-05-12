Инфекционист назвал 3 правила, как отличить ядовитый гриб от съедобного

Как отличить ядовитый гриб от съедобного / Фото: Pexels

Сезон весенних грибов в самом разгаре. А с ним и сезон грибных отравлений. Неделю назад на Черниговщине в больницу попали четверо детей. Двое из них – погибли. Они ели суп с грибами, которые мать собрала в лесу. Какие съедобные грибы украинцы чаще всего путают с ядовитыми, выяснила телеведущая Юлия Галушка вместе с коллегам информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24". Инфекционист Виктор Петров рассказал, чем опасны грибы, как отличить ядовитый гриб от съедобного и можно ли их запивать водкой.

Ведущая Юлия Галушка / Фото: пресс-служба

Чем опасны грибы?

Есть две группы грибов: съедобные и ядовитые. Последние нельзя есть вообще. При этом съедобные – те, в которых мы абсолютно уверенны, нельзя есть беременным, кормящим матерям, детям до 12 лет и людям в возрасте.

В составе грибов есть хитин, они считаются тяжелой пищей и являются "страшным сном" для гастроэнтерологов.

Самые частые отравления грибами – это употребление условно съедобных грибов или ядовитых грибов.

Есть три основные способа отравления грибами:

Гастро-токсическое действие – когда болит кишечник, желудок, диарея, рвота.

Нефротоксическая – когда поражается почки и печень.

Нейротоксические – когда поражается нервная система.

Какие грибы можно есть, а какие – нет / Фото: скриншот

Грибы также делятся на три группы по своим ядовитым свойствам:

Быстрое действие – когда человек уже через 20 минут понимает, что он отравился.

Среднее действие – когда человек понимает, что отравился через 6-8 часов.

Длительного действия – когда отравление наступает через 2-3 дня. Так, гриб бледная поганка – самый подлый, ведь токсикация после него наступает через 2-3 дня.

11-12% отравлений в Украине заканчиваются смертью людей, которые употребляли ядовитые грибы.

Как отличить ядовитый гриб от съедобного:

Никогда не берите грибы, в которых вы не уверенные. Если это будет ядовитый гриб, то он может отравить всю корзину хороших. Никогда не собирайте грибы возле предприятий и дорог. Не берите пересушенный, гнилой или гриб неправильного цвета.

Можно ли грибами закусывать водку и таким образом обезопасить себя от возможного отравления?

Этого категорически нельзя делать, ведь газированные напитки (пиво, квас) и алкоголь ускоряют всасывание токсинов. Алкоголь с грибами употреблять строго запрещено, говорит инфекционист.

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