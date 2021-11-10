Имя ему – трикотаж: где купить самые модные вещи сезона

Самые трендовые трикотажные вещи сезона осень-зима 2021 / Фото: instagram.com/nit.ka_ua/

Дизайнеры провозгласили 2021-й — годом необычного трикотажа. Вязаные платья и топы-бра, жилеты, и трикотажные костюмы – вот главные микро-тренды сезона осень-зима 2021.

Многие модницы поблагодарят креативных директоров брендов за тенденцию, которая одарит комфортом и теплом.

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С тем же, становится вопрос – где купить качественные вещи. Масс-маркет переполнен трендовой одеждой, но касательно качества всегда есть сомнения.

Выбрали для вас несколько вариантов от украинских брендов.

Платье с разрезами

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Кардиган

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Оверсайз свитер

Костюмы

Жилет

Купить вещи можно как у дизайнеров в шоу-руме, так и заказав их в соцсетях. Любительницам офлайн шопинга рекомендуем отправляться на самый знаменитый киевский маркет "Всі.Свої". В эти выходные организаторы проведут "Трикотажный маркет", где соберут 120-ть брендов одежды.

Конечно, кроме оверсайз свитеров, кардиганов и жилеток, на маркете можно будет купить и обувь, верхнюю одежду и аксессуары.

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