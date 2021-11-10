Ім'я йому – трикотаж: де купити наймодніші речі сезону

Найтрендовіші трикотажні речі сезону осінь-зима 2021 / Фото: instagram.com/nit.ka_ua/

Дизайнери проголосили 2021-й – роком незвичайного трикотажу. В'язані сукні та топи-бра, жилети, і трикотажні костюми – ось головні мікро- тренди сезону осінь-зима 2021.

Багато модниць подякують креативним директорам брендів за тенденцію, яка обдарує комфортом і теплом.

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З тим же постає питання – де купити якісні речі. Мас-маркет переповнений трендовим одягом, але щодо якості завжди є сумніви.

Вибрали для вас кілька варіантів від українських брендів.

Сукня з розрізами

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Кардиган

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Оверсайз светр

Костюми

Жилет

Купити речі можна як у дизайнерів у шоу-румі, так і замовивши їх у соцмережах. Любителькам офлайн шопінгу рекомендуємо вирушати на найзнаменитіший київський маркет "Всі.Свої". Цими вихідними організатори проведуть "Трикотажний маркет", де зберуть 120 брендів одягу.

Звичайно, крім оверсайз светрів, кардиганів та жилеток, на маркеті можна буде купити і взуття, верхній одяг та аксесуари.

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