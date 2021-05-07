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Если в Израиле обожают сытную шакушуку, яичницу с овощами, то австрийцы не против позавтракать сладким омлетом. Его называют или императорским, или Кайзершмарном. Кайзер – император, а "шмарн" – мешанина, ерунда. С виду он похож на неудачные блинчики, то есть не имеет выверенной формы. Поэтому, собственно, и мешанина. А императорский он из-за легенды. Мол, один из австрийских императоров хотел блинов, они не получились, но он все-же решил попробовать блюдо и с удовольствием его одобрил. Теперь организовать императорский завтрак у себя дома можем и мы.

Венский омлет (на 2 порции)

Ингредиенты

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Куриное яйцо – 4 шт.

Молоко – 250 мл

Пшеничная мука – 150 г

Соль – щепотка

Сахар – 1 ст. л.

Ром – 3 ст. л.

Изюм – 3 ст. л.

Корица – по вкусу

Сливочное масло – по вкусу

Сахарная пудра – по вкусу

Миндальные хлопья – по вкусу

Кунжут – по вкусу

Способ приготовления

Изюм вымочить в роме (можно в вине) 30-45 минут. Яйца разделить на желтки и белки. Белки взбить, желтки смешать с молоком, мукой, солью, сахаром и белками. Растопить масло на сковороде и налить часть массы. Блин не должен быть толстым. Посыпать изюмом, поджарить, разделить на 2-4 части и перевернуть. Когда блин подрумяниться, снять с огня. Посыпать сахарной пудрой, добавить корицу, кунжут или хлопья миндаля. Подавать с яблочным пюре или сливовым вареньем.

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