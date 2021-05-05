Имитирует бумагу и весит 7 кг! В этом платье Елизавета Ястремская представит Украину на "Мисс Вселенная-2020"

/ Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Решив проблему с получением визы, Елизавета Ястремская продолжила готовиться к престижному конкурсу "Мисс Вселенная-2020". Сегодня украинка похвасталась национальным нарядом, в котором будет покорять Майами уже 16 мая. Творение бренда Rada.ethno называется "Душа-Витинанка".

Елизавета Ястремская / Фото: instagram.com/__lizaelza__/

По словам дизайнера Натальи Шевчук, над платьем целый месяц трудились 7 мастеров. Сложность состояла в том, чтобы разработать технологию, при которой ткань была бы похожа на бумагу. Всего использовали около 15 м белого и черного атласа, а также почти 2 кг специального раствора, который не дает ткани расползаться. Общий вес образа — 7 кг.

В Rada.ethno поставили себе цель воплотить в платье традиционную украинскую "витинанку". Издавна такими орнаментами из бумаги украшали стены, окна и полки домов. Варианты из ткани и кожи использовали в декоре одежды. В узор вкладывали сюжет, рассказывающий, что происходит в семье — какие были праздники, свадьбы, кто родился.

Реклама

Елизавета Ястремская / Фото: instagram.com/__lizaelza__/

"Жизнь иногда оставляет дырочки в душах людей, но Бог составляет из них прекрасный гармоничный рисунок, отражающий внутреннюю красоту человека, его духовность, — поделилась в своем Instagram Елизавета Ястремская. — Душа светлая, чистая, что и символизирует белый цвет костюма. Зеркальный блеск отражает внутренний мир человека".

С завтрашнего дня представительница Украины будет готовиться к конкурсу "Мисс Вселенная-2020" уже в Майами. На это у нее 10 дней.

Напомним, что на прошлой неделе мы узнали имена звездных лауретов "Оскара-2021".