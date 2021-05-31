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Именинница Наташа Королева и ее мама сделали одинаковые прически и нарвались на критику (фото)

31 мая, 16:34

Инна Петрова

75-летняя мама певицы любит ярко одеваться и активно ведет свою страницу в Instagram

Наташа Королева с мамой / Фото: instagram.com/koroleva__star

Сегодня Наташа Королева, которую фолловеры снова обвинили в использовании фотошопа, празднует 48-й день рождения. Но поздравляет певица свою маму, и подписчиков просит делать то же самое.

В Instagram-профиле Наташа опубликовала фото с Людмилой и посвятила ей текст: "Мама – ты крутая! И зачастую хейтеры в комментариях под постами не скупятся в эпитетах от того, как я на неё похожа. А на кого я должна быть похожа? Да я просто рада и счастлива быть похожей на свою маму! Ведь она у меня огонь".

Фото: instagram.com/koroleva__star

Обе женщины на фото выглядят одинаково благодаря стильным прическам и розовым топам. У обоих также яркий макияж.

Фото: instagram.com/koroleva__star

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Подписчики Королевой написали много комплиментов ей и маме:

Скриншот: instagram.com/koroleva__star

Но, как всегда, нашлись и те, кто раскритиковал фото певицы:

Скриншот: instagram.com/koroleva__star
Скриншот: instagram.com/koroleva__star

Ранее мы писали, что Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню.

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