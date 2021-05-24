Игорь Кондратюк о Go_A на Евровидении: Не верил, что они могут победить

В то же время продюсер отметил, что выступление Go_A было лучшим на конкурсе

Игорь Кондратюк и Go_A / Фото: facebook.com/kondratjukigor

Известный украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк поделился своими впечатлениями от конкурса "Евровидени-2021", в котором победила итальянская группа Maneskin.

По словам Игоря, он был членом профессионального жюри от Украины, которое оценивало выступления каждого участника. И только по окончании конкурса он смог поделиться своим мнением.

"Gо A – молодцы! Не верил, что они могли победить, но был уверен, что песня Shum – более конкурентная, чем Solovei. Особенно – ее новая аранжировка, которая звучала на сцене Роттердама", – написал продюсер на своей Facebook-странице.

Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band Реклама

Он также добавил, что у Украины была одна из лучших постановок на конкурсе.

"Браво группы, браво организаторам Нацотбора на "Евровидение", браво жюри Нацотбора и телезрителям Украины, которые довольно неожиданно выбрали малоизвестную в то время группу Gо_A на "Евровидение". Лучшее выступление группы от Украины!" – поделился Кондратюк.

Ранее Сергей Притула заявил, что Go_A могли подняться выше в турнирной таблице, если бы не "холодный душ" некоторых стран.