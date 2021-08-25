И гарнир, и добавка к первым блюдам – рецепт "Полтавской" приправы на зиму

Полтавская приправа - рецепт / Фото: instagram.com/eda_na_vek/

Помидоры на зиму можно закрыть в собственном соку, а можно приготовить очень вкусную приправу – "Полтавскую". Рецепт ее очень простой, а среди ингредиентов – максимально доступные в это время овощи и фрукты. Фрукты – это кисло-сладкие яблоки, которые придают приправе легкую кислинку. Использовать ее можно в любых целях – добавить к картофелю, рису или макаронам, приготовить соус для мяса или просто есть с хлебом.

Полтавская приправа – рецепт

Ингредиенты

Помидоры – 1 кг

Перец болгарский – 2-3 шт.

Яблоки, морковь – по 2 шт.

Лук репчатый – 1-2 шт.

Перец острый – 1 шт.

Соль – 1 ст. л. (без горки)

Сахар – 2 ст. л.

Масло подсолнечное – 4-5 ст. л.

Чеснок – 10 зуб.

Способ приготовления

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Лук и морковь почистить, крупно нарезать и пропустить через мясорубку. Измельченные овощи выложить в сотейник с разогретым подсолнечным маслом и обжарить несколько минут. Через мясорубку пропустить помидоры и болгарский перец. Переложить овощное пюре в сотейник. Продолжать готовить на маленьком огне под крышкой. К овощам добавить пропущенные через мясорубку яблоки и острый перец. Готовить около 40 минут. Соль и сахар добавить по вкусу. Добавить пропущенный через пресс чеснок, готовить еще 5 минут. Кипящую приправу разложить по стерильным банкам и закатать металлическими крышками. Хранить в прохладном месте.

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