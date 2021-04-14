Хотите полноценно высыпаться? Ешьте меньше сладкого – ученые

Помочь организму быстрее восстановиться после рабочего дня, помогут "правильные" углеводы. Вернее – отказ от быстрых углеводов, то есть стоит перестать есть сладкое или снизить его количество. Влияние быстрых углеводов на сон изучила группа ученых: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.
Тот факт, что углеводы взаимосвязаны с качеством нашего сна, исследователи доказывали и ранее, изучая углеводные диеты. Но углеводы бывают разные, эти органические соединения содержатся во всех живых клетках и выступают источником энергии. Чтобы не запутаться в полной классификации углеводов, в общем их разделяют на простые (быстрые) и сложные (медленные).
Давайте немного разберемся в простых и сложных углеводах.
Сложные углеводы – это крахмал, гликоген, пектин и целлюлоза. Их много в корнеплодах, бобовых, крупах, зеленых и листовых овощах. Такие углеводы помогают пищеварению, нормализуют микрофлору кишечника и снижают уровень сахара в крови.
Сладости нарушают фазу глубокого сна / Фото: unsplash.com
Простые углеводы – это глюкоза, сахароза, фруктоза и лактоза. Они содержатся в выпечке, фруктах, некоторых овощах, картофеле и т.д. Такие углеводы быстро расщепляются организмом, поднимая уровень сахара в крови. Именно они нарушают фазу глубокого сна. А быстрые углеводы, которых полным-полно в сладкой газировке, различных снеках, конфетах также способствуют набору лишнего веса. Не говоря уже о том, что пользы от таких продуктов – никакой нет.
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Глубокий сон важен тем, что именно на этой фазе идет восстановление тканей организма, выработка гормонов и выведение метаболитов. Поэтому если ваш глубокий сон неполноценный, вы чувствуете себя с утра не отдохнувшим – то самое время пересмотреть свой рацион и постараться есть меньше сладостей.
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Также сон станет крепче, если не есть на ночь эти продукты.
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